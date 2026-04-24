‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 16:01
      
رسم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث صورة قاتمة للوضع الراهن في إيران وقال إن واشنطن "قدمت هدية للعالم بإجراءاتها ضد إيران"، في إشارة للحصار الأمريكي لسفنها وتجارتها عبر مضيق هرمز.
وشدد بيت هيغسيث على أن الحصار البحري الأمريكي يتخذ الآن "بعدا عالميا".


وأعلن أن القوات المسلحة الأمريكية "تحكم السيطرة على المياه الإيرانية"، مشيرا إلى أنه "تم إعادة 34 سفينة من مضيق هرمز" منذ بدء الحصار البحري، متعهدا بمصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية في الأيام المقبلة.


وقال: "نزيد من إحكام الحصار على إيران ولا شيء يدخل أو يخرج منها".

وعلى صعيد الملف النووي أكد أن "إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا" وأن "الوقت ليس في صالحها" في ظل الحصار المتصاعد.

وتابع: "أمام إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد. إيران كانت في حرب معنا على مدى 47 عاما" مما يضع المفاوضات في إطار استراتيجية ضغط طويلة الأمد.
