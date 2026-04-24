وزير الخارجية الأمريكي يضع شرطا على مشاركة إيران في كأس العالم

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 16:00
      
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف واشنطن من مشاركة اللاعبين الإيرانيين في نهائيات بطولة كأس ‌العالم 2026، التي من المقرر أت تستضيفها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال 2026 الذي ينطلق في ​11 جوان 2026، بسبب حرب أمريكا على إيران.


ورغم ترحيب وزير الخارجية الأمريكية بمشاركة منتخب إيران في نهائيات بطولة كأس العالم، لكنه أضاف أنه لن يسمح للاعبين باصطحاب أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني.


وقال روبيو في تصريحات صحفية "لم ​يصدر شيء من الولايات المتحدة يمنع منتخب إيران من الحضور للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "المشكلة مع إيران ليست في رياضييها. بل في بعض ‌الأشخاص الآخرين الذين يرغبون في اصطحابهم معهم، وبعضهم لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني. قد لا نسمح لهم بالدخول، لكن ليس الرياضيين".

واختتم روبيو تصريحاته، قائلا: "لا يمكن لإيران إحضار مجموعة من إرهابيي ​الحرس الثوري الإيراني ​إلى بلدنا والتظاهر بأنهم صحفيون ومدربون رياضيون".

وتأتي تلك التصريحات من جانب وزير الخارجية الأمريكي بعدما صنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".

وبدور، قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض إن إدارته "لا تريد التأثير على الرياضيين".

يذكر أن قرعة مونديال 2026، أوقعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، مصر ونيوزيلندا.
