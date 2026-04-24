طهران: سنضرب المواقع النفطية في الدول التي ينطلق منها أي عدوان علينا وردنا سيتجاوز مبدأ العين بالعين

أكد نائب الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني أن رد بلاده على أي هجوم يستهدف آبار النفط سيتجاوز مبدأ "العين بالعين"، ويطال المواقع النفطية بالدول التي ينطلق منها العدوان على إيران.وأفادت وكالة "مهر" بأن أصفهاني، المسؤول عن ترشيد وإدارة الطاقة، أكد الاستعداد الكامل للحفاظ على استقرار مصادرها، محذرا من أن "رد بلاده على أي هجوم سيتجاوز مبدأ العين بالعين".ولفت إلى أن التدابير اللازمة في مجالي الطاقة والكهرباء تم اتخاذها، وأن على المواطنين عدم القلق بشأن استمرارية الخدمات.وأضاف: "تم في الخطوة الأولى استخدام استراتيجية العين بالعين، وفي حال ارتكاب العدو خطأً جديدا، ستكون استراتيجيتنا العين بالرأس".وقال: "إذا تعرض أي من آبارنا النفطية للقصف، سيتم استهداف إحدى المراحل النفطية للدول التي انطلق الهجوم من أراضيها".ودعا الشعب إلى عدم الانخداع بالشائعات، مؤكدا على القدرات العسكرية للبلاد: "لا نخشى تصريحات ترامب التهديدية وسنتخذ الرد اللازم".