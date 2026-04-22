Babnet   Latest update 13:38 Tunis

رئيس الإمارات يبحث مع إيلون ماسك التعاون في الذكاء الاصطناعي والفضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e8b41f727c46.45022778_jnhofkmlqpgie.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 12:58
      
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، تم التطرق إلى الفرص الواعدة التي تتيحها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.


وتطرق الاتصال إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.


من جانبه، أشاد إيلون ماسك بنهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تمنياته للدولة بمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

المصدر: الإمارات اليوم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327891

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
21°-15
20°-12
24°-11
27°-14
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>