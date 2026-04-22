رئيس الإمارات يبحث مع إيلون ماسك التعاون في الذكاء الاصطناعي والفضاء

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، تم التطرق إلى الفرص الواعدة التي تتيحها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.وتطرق الاتصال إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.من جانبه، أشاد إيلون ماسك بنهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تمنياته للدولة بمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.المصدر: الإمارات اليوم