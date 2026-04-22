Babnet   Latest update 08:23 Tunis

ألمانيا تفقد بريقها.. جاذبية البلاد للشركات تسجل أدنى مستوى منذ 2017 وسط هروب المستثمرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e86e7a2a35f9.60853170_efnikmglohqjp.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 07:43
      
وكالات - أظهر استطلاع لشركة "كي بي إم جي" أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد البيروقراطية وضعف التحول الرقمي عوامل تقلل جاذبية ألمانيا كموقع للأعمال للشركات الأجنبية.

أظهر استطلاع لشركة "كي بي إم جي" أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد البيروقراطية وضعف التحول الرقمي عوامل تقلل جاذبية ألمانيا كموقع للأعمال للشركات الأجنبية.وبحسب نتائج الدراسة التي استندت إلى آراء 400 شركة تابعة لمؤسسات دولية تنشط في ألمانيا فقد تراجعت جاذبية موقع البلاد إلى أدنى مستوى منذ انطلاق هذا الاستطلاع عام 2017.


وبين نحو 43% من المشاركين أن ألمانيا تعد الأسوأ داخل الاتحاد الأوروبي من حيث تكاليف الطاقة. كما صنف أكثر من ثلثي الشركات البلاد ضمن أضعف خمس دول أوروبية في مجال البنية التحتية الرقمية، في حين وضعها قرابة الثلث في المرتبة الأخيرة.


وسجلت ألمانيا أداء متدنيا أيضا في مؤشرات توافر العمالة الماهرة، ومستويات الضرائب، ورقمنة الإدارة العامة، ما يعكس تحديات هيكلية متزايدة.

وبما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار الاستطلاع إلى تدهور ملحوظ في ظروف الأعمال، إذ وصف أكثر من نصف الشركات المشاركة بيئة العمل الحالية بأنها سيئة أو سيئة جدا، مقارنة بنحو شركة واحدة من كل خمس شركات فقط في استطلاع مماثل أُجري عام 2023.

هذا التراجع انعكس بدوره على توجهات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي قلصت استثماراتها في ألمانيا إلى 23% خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، في مؤشر على تنامي الحذر بين المستثمرين.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أبرزت الدراسة بعض نقاط القوة، إذ صنف نحو ثلثي المشاركين ألمانيا ضمن أفضل خمس دول في الاتحاد الأوروبي من حيث الأمن العام والاستقرار السياسي، فضلا عن استمرارها كسوق كبيرة ومحورية للمبيعات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327875

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-15
20°-12
24°-11
27°-14
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/04)     2222,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/04)   27857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>