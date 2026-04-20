فتح باب الترشح للدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 2026

تُعلن إدارة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السادسة لسنة 2026، وذلك في إطار رؤية متجددة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بهدف دعم الرسائل الإنسانية والتوعوية وتعزيز تأثيرها.

مسابقات الدورة

تتضمن هذه الدورة مسابقتين رئيسيتين:

* مسابقة الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي: تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة لإنتاج محتوى مبتكر وهادف.

* مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري: تُعنى بإبراز الطاقات الإبداعية للمخرجين وصناع المحتوى بأساليب فنية أصيلة.

أهداف التظاهرة

تهدف هذه التظاهرة الدولية إلى تشجيع الشباب والمبدعين على إنتاج فيديوهات توعوية تُعالج قضايا مجتمعية وإنسانية، من خلال أساليب مبتكرة وقادرة على التأثير.

الجوائز والتحفيزات

رصدت إدارة المهرجان جوائز قيّمة تُقدّر بـ 20 ألف دينار، إلى جانب حوافز معنوية ومعرفية، وذلك دعمًا للإبداع وتحفيزًا للمشاركين على تقديم أفضل الأعمال.

دعوة للمشاركة

تدعو الهيئة المنظمة كافة المهتمين من داخل تونس وخارجها إلى التسجيل والمشاركة، والمساهمة في نشر الوعي عبر الصورة والصوت.

مزيد من المعلومات

للاطلاع على شروط المشاركة والتسجيل، يمكن زيارة:

* الموقع الرسمي: www.festivalfivs.com
* رابط التسجيل: www.festivalfivs.com/inscription
