فتح باب الترشح للدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 2026
تُعلن إدارة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السادسة لسنة 2026، وذلك في إطار رؤية متجددة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بهدف دعم الرسائل الإنسانية والتوعوية وتعزيز تأثيرها.
مسابقات الدورةتتضمن هذه الدورة مسابقتين رئيسيتين:
* مسابقة الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي: تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة لإنتاج محتوى مبتكر وهادف.
* مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري: تُعنى بإبراز الطاقات الإبداعية للمخرجين وصناع المحتوى بأساليب فنية أصيلة.
أهداف التظاهرةتهدف هذه التظاهرة الدولية إلى تشجيع الشباب والمبدعين على إنتاج فيديوهات توعوية تُعالج قضايا مجتمعية وإنسانية، من خلال أساليب مبتكرة وقادرة على التأثير.
الجوائز والتحفيزاترصدت إدارة المهرجان جوائز قيّمة تُقدّر بـ 20 ألف دينار، إلى جانب حوافز معنوية ومعرفية، وذلك دعمًا للإبداع وتحفيزًا للمشاركين على تقديم أفضل الأعمال.
دعوة للمشاركةتدعو الهيئة المنظمة كافة المهتمين من داخل تونس وخارجها إلى التسجيل والمشاركة، والمساهمة في نشر الوعي عبر الصورة والصوت.
مزيد من المعلوماتللاطلاع على شروط المشاركة والتسجيل، يمكن زيارة:
* الموقع الرسمي: www.festivalfivs.com
* رابط التسجيل: www.festivalfivs.com/inscription
