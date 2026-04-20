الخارجية الإيرانية: لا خطة لدينا حتى الآن للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد لدى إيران حتى الآن خطة للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بقائي، إن "أمريكا، بسلوكاتها المتناقضة وانتهاكاتها المستمرة لبنود وقف إطلاق النار، أثبتت أنها غير جادة في متابعة المسار الدبلوماسي"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأخيرة لواشنطن، بما في ذلك عدم الالتزام بالاتفاقات الخاصة بلبنان ومحاولة فرض حصار بحري على إيران مما أدى إلى الهجوم على سفينتنا التجارية، هي مثال واضح على "العمل العدواني" وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".وتابع: "هذا التناقض الواضح بين الأقوال والأفعال يزيد من حدة عدم ثقة الشعب الإيراني بالنوايا الأمريكية؛ لذلك، وبناءً على أولوية المصالح الوطنية، ستتخذ إيران القرار المناسب بشأن استمرار مسار المفاوضات".وشدد بقائي على أن "الحكومة لا تنسى الخيانات المتكررة لأمريكا للدبلوماسية"، وقال: "من المستحيل نسيان التجارب المكلفة للعام الماضي والخيانات المتكررة لأمريكا للدبلوماسية. واشنطن، في أقل من 9 أشهر، انتهكت القانون الدولي مرتين أثناء المفاوضات، مما أدى إلى استشهاد كبار المسؤولين والمواطنين، وإلحاق الضرر بالممتلكات الوطنية، والاعتداء على كيان إيران".وأضاف: "بناء على ذلك، جميع أركان النظام المسارات تراقب بيقظة كاملة؛ لأن الحذر من مؤامرات العدو في طريق الدبلوماسية هو واجب عاقل بل وأكثر أهمية من فترة الحرب".من جهة أخرى حمل بقائي، أمريكا مسؤولة الرئيسية عن انعدام الأمن في مضيق هرمز.وأكد أن "التوترات القائمة في الخليج ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للإجراءات العسكرية الأمريكية والكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "حتى 28 فيفري، كانت هذه المنطقة تتمتع بأمن كامل؛ لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعتبر هذين الفاعلين مسؤولين عن زعزعة أمن المنطقة، وأن يتجنب تبديل موقع "المعتدي" و"الضحية"".وأكد بقائي أن "القوات المسلحة سترد على أي مغامرة جديدة"، وأضاف: "جمهورية إيران الإسلامية لا تقبل أي نوع من المهلة أو الإنذار لتأمين مصالحها الوطنية. إيران لم تكن البادئة بهذه الحرب، والإجراءات العسكرية في جوان ومارس 2025 كانت فقط في إطار الدفاع المشروع عن كيان البلاد".وأكد أن "حماية المصالح الوطنية ستستمر طالما اقتضت الضرورة، وفي حالة أي مغامرة جديدة من قبل أمريكا أو الكيان الصهيوني، سترد القوات المسلحة بكل قوة وبشكل حازم".وقال بقائي: "إيران، رداً على المقترح الأمريكي المكون من 15 بنداً، قدمت مقترحاً من 10 بنود، والذي تحول بعد مفاوضات موسعة في إسلام آباد وساطة وسفر إلى طهران إلى حزمة محددة. على عكس الطرف الآخر الذي يعرقل تقدم الحوار بتغيير مواقفه باستمرار والتصريحات الإعلامية، فإن جمهورية إيران الإسلامية ثابتة على مواقفها المعقولة والمنصفة. لقد أوضحنا منذ البداية الخطوط الحمراء والأمور غير المقبولة بوضوح، والإصرار عليها لن يحدث أي تغيير في مواقفنا المبدئية. كما أن العديد من التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام هي مجرد تكهنات وغير مؤكدة".وشدد بقائي على أنه "في المفاوضات مع أمريكا، لا ثقة بالتأكيد؛ لا توجد أي ثقة بين إيران وأمريكا / لا نرى جدية لدى أمريكا".وتابع: "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يلوم إيران بشأن مضيق هرمز فقط بسبب قلقه على أسعار الوقود. فيما يتعلق بمضيق هرمز، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلوم إيران فقط بسبب قلقه على أسعار الوقود، في حين يعلم أن أمريكا هي المسؤولة والمسببة لهذا الوضع. مطلبنا من الاتحاد الأوروبي هو أن يُبدي رأيه وموقفه بناء على الحقائق، وليس فقط من أجل إرضاء أمريكا".وقال بقائي إن "إيران تتصرف بناء على مصالحها الوطنية. موقفنا معقول ويستند إلى المصالح الوطنية الإيرانية. لا نتوقع من الآخرين أي شيء يتجاوز حقوقنا ومصالحنا الوطنية، ولن نسمح بأن تُهدر هذه المصالح بسبب تنمر الآخرين. في ظل انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري لإيران والاعتداء على السفن التجارية، فإن كل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في مثل هذا الوضع، كيف يمكن الوثوق بدعوى أمريكا بشأن التسوية والدبلوماسية؟".وشدد بقائي على أن "إيران اتخذت إجراءً دفاعياً في مضيق هرمز. استخدم الطرف الآخر مضيق هرمز للتنسيق والدعم للعدوان العسكري ضد إيران. في حالة التعرض لعدوان عسكري، يحق للدولة الساحلية اتخاذ تدابير لمنع الاعتداءات. يشكل مضيق هرمز جزءا كبيرا من المياه الإقليمية الإيرانية، وكان الإجراء الإيراني في إطار تأمين المصالح الوطنية وكتدبير دفاعي، وليس عملاً عدوانيا. إذا كانت هناك دولة متضررة، فيجب تحميل الطرف المعتدي – أي أمريكا والكيان الصهيوني – مسؤولية هذا الوضع، وليس إيران".وأكد بقائي أن "موضوع نقل اليورانيوم المخصب لم يطرح قط. أشار الأمريكيون إلى نقل اليورانيوم إلى أمريكا، لكن هذا الموضوع لم يُطرح أبداً كخيار إيراني في المفاوضات. في أي من مراحل المفاوضات الجارية والسابقة، لم يُطرح موضوع نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى أمريكا أو أي دولة أخرى، وهذا الخيار ليس على الإطلاق ضمن جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الموقف الحازم للبلاد هو الحفاظ على المنجزات النووية داخل الأراضي الإيرانية، والمزاعم المطروحة في هذا السياق مرفوضة تماماً.وأكد بقائي أن "باكستان هي الوسيط الرسمي الوحيد للمفاوضات. حالياً، تُعد باكستان الوسيط الرسمي الوحيد في العملية الدبلوماسية بين إيران وأمريكا. على الرغم من أن دولاً أخرى أيضاً على اتصال وتشاور، فإن مصداقية وسيط المفاوضات تعتمد على التزام الطرفين بالتعهدات. إن الخيانات المتكررة لأمريكا للعمليات الدبلوماسية خلال العام الماضي، لم تضر فقط بحل الخلافات، بل شككت أيضاً، من خلال تشويه مصداقية الوسيط، بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي والأدوات السلمية العالمية".