تحالف مصري إماراتي لإطلاق مشروع ضخم

أعلنت شركة ميران هيلز العقارية الإماراتية، اليوم عن تعاون استراتيجي لإطلاق مشروع ضخم في مصر بمنطقة رأس الحكمة مع شركة بالم هيلز للتعمير.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم، يمتد المشروع على مساحة 5.65 مليون متر مربع، مع واجهة شاطئية تتجاوز 4.8 كيلومتر، على أن تبدأ أعمال الطرح والبيع خلال صيف 2026.


ويقدم المشروع وجهة متكاملة بحجم مدينة على الساحل الشمالي في مصر، تعبد صياغة مفهوم الحياة على البحر، ولا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية، بل يضم فنادق عالمية، وناديًا رياضيًا مميزا، إلى جانب مجموعة متميزة من المطاعم الشاطئية الراقية، فضلا عن وجهات عصرية تجمع بين الطابع العالمي والهوية الساحلية الفريدة.


ويمتد مشروع رأس الحكمة في مصر على مساحة 40 ألفا و600 فدان (170 مليون متر مربع) لإنشاء أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة وخدمات عمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنطقة حرة خدمية خاصة تتضمن صناعية تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب شركات عالمية، بالإضافة إلى مرافئ دولية لليخوت والسفن السياحية.
