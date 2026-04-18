المغرب: انهيار جزئي لبناية يقتل طفلين بتطوان

أفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان أن طفلين لقيا مصرعهما، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، في انهيار جزئي لبناية سكنية مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، كانت تؤوي خمس أسر تضم 11 شخصا، وذلك بالمدينة العتيقة في تطوان.وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل مباشرة عمليات البحث والإنقاذ وتأمين محيط البناية المنهارة جزئيا، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة.وقد مكنت عمليات البحث من انتشال جثة طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات، فيما تم نقل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة بالحادث من أجل فتح بحث في الموضوع.هسبريس