فانس يلمّح بأن الولايات المتحدة قد تلجأ لوسائل ضد إيران لم تُستخدم بعد

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مؤتمر صحفي في بودابست، إن الولايات المتحدة قد تستخدم وسائل ضد إيران لم يتم استخدامها بعد خلال الصراع.

وأضاف فانس: "لدينا أدوات في ترسانتنا لم نقرر استخدامها بعد. قد يقرر رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) استخدامها، وسيقرر استخدامها إذا لم تغير إيران سلوكها".


وكان ترامب قد هدد إيران منذ أيام بـ"يوم الجسور ومحطات الطاقة" يوم الثلاثاء، داعياً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أو سيعيش الإيرانيون "في الجحيم".


كما حدد ترامب موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق- في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت موسكو يوم الأربعاء). وأكدت طهران أنها سترد بحزم إذا نفذت واشنطن تهديداتها.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على الأهداف العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
