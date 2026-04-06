ترامب: الإيرانيون "ينزعجون" عندما لا يسمعون انفجارات القنابل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط تعود بالفائدة على الشعب الإيراني.وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه "عندما لا يسمع الإيرانيون انفجارات القنابل، فإنهم ينزعجون. إنهم يريدون سماع الانفجارات لأنهم يريدون أن يكونوا أحرارا".كما أشار ترامب إلى أن المقاتلة الأمريكية F-15 التي أُسقطت يوم الجمعة كانت مجرد "إصابة عرضية" بالنسبة للنظام الإيراني، ووصف عملية إنقاذ الطيار بأنها "لا تصدق".وتستمر الحملة العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية منذ 28 فيفري. وخلال هذه الفترة، يتبادل الطرفان الضربات.يذكر أنه، في مارس الماضي، قال دونالد ترامب إن الجانبين توصلا إلى هدنة، وبالتالي أمر بوقف الهجمات على منشآت الطاقة في إيران لمدة خمسة أيام. في حين أكدت طهران أنه لم تكن هناك أي مفاوضات. ووفقا لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فإن الرئيس الأمريكي ينشر أخبارا كاذبة للتلاعب بالأسواق.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن أسمهم أن واشنطن قدمت لطهران خطة من 15 نقطة لحل النزاع. من بينها تخلي إيران عن برنامجها النووي ودعم الوكلاء في بلدان أخرى، وفتح مضيق هرمز، وتحديد عدد ومدى الصواريخ. في المقابل، تعرض الولايات المتحدة رفع العقوبات والمساعدة في تطوير الطاقة النووية السلمية، لا سيما في محطة بوشهر للطاقة النووية.