Babnet   Latest update 08:47 Tunis

هبوط أسعار النفط مع مؤشرات تهدئة في الملف الإيراني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bac18948d842.32038489_oqpmhnkjglfie.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 08:47 قراءة: 1 د, 19 ث
      
سجلت أسعار النفط تراجعا، لتنهي أسبوعا اتسم بالتقلبات، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump عن تقدم في المفاوضات مع إيران وتمديد مهلة استهداف منشآت الطاقة.




وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.23% لتبلغ 107.76 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.49% إلى 94.02 دولار للبرميل.


وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعا قويا في الجلسة السابقة، مدفوعة بمخاوف من تصعيد عسكري، حيث صعد خام برنت بنسبة 5.7% والخام الأمريكي بنسبة 4.6%.



وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، يتجه خام برنت لتسجيل أول خسارة خلال ستة أسابيع، فيما يواصل الخام الأمريكي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد الرهانات على إمكانية تهدئة النزاع.

ترامب يعلن تأجيل الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لـ10 أيام...


وكان ترامب قد أعلن، عبر منصة “تروث سوشال”، تعليق استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، في خطوة فُسرت على أنها إشارة إلى تقدم المسار التفاوضي.

كما أشار إلى سماح إيران بمرور ناقلات نفط عبر Strait of Hormuz، في إطار ما وصفه بـ“بادرة حسن نية”.



ورغم هذه المؤشرات، تظل الأسواق تحت ضغط التوترات، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ودراسة خيارات ميدانية جديدة.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى فقدان نحو 11 مليون برميل يوميا من الإمدادات العالمية، ما يفسر استمرار حالة الحذر في الأسواق رغم التراجع المسجل في الأسعار.

توازن هش في سوق الطاقة

تعكس تحركات الأسعار الحالية توازنا دقيقا بين مخاوف التصعيد وآمال التهدئة، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات المفاوضات وتأثيرها المباشر على الإمدادات العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326265

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-7
16°-7
16°-8
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>