السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 18:32
      
قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء طعنا ‌أمام ‌محكمة التحكيم الرياضية ‌ضد قرار تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء ⁠نتيجة المباراة النهائية.
وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) أن منتخب السنغال "انسحب" من المباراة النهائية ⁠التي أقيمت في جانفي الماضي بمغادرته ⁠للملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حول انتصاره 1-صفر في الوقت الإضافي للهزيمة 3-صفر لصالح المغرب صاحب الأرض.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان "يهدف استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إلغاء ‌قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزا ⁠بكأس الأمم الأفريقية.

كما ‌يطلب تعليقا فورياً للمهلة الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف حتى يخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقراره مع الأسباب الكاملة.
"ستُعين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم ‌الرياضية للنظر في هذه ⁠المسألة. وبعد ذلك، سيُوضع جدول زمني للإجراءات".
وكانت الحكومة السنغالية ‌قد دعت في وقت سابق إلى التحقيق في سحب اللقب.

وسيعقد محامو ‌الاتحاد ⁠السنغالي للعبة مؤتمرا صحفيا في باريس غدا الخميس.
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
