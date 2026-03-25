Babnet   Latest update 18:32 Tunis

خفض التصعيد وحماية الملاحة.. مصر تتحرك دبلوماسيا مع الرياض والمنامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c41c1260e6e7.97391788_qoimfjlephgnk.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 18:28
      
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين منفصلين، اليوم الأربعاء، مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجاء الاتصالان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر ودول الخليج إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على التضامن الكامل لجمهورية مصر العربية مع المملكتين الشقيقتين في مواجهة أية اعتداءات أو تهديدات تمس أمنهما وسيادتهما، وأمن وسائر دول الخليج، مؤكدا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.


وأعرب عبدالعاطي عن إدانة مصر الشديدة للاعتداء الأخير الذي استهدف مملكة البحرين، مشددا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف مثل هذه الاعتداءات، وتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب، تضر بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.


كما شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لاحتواء الأزمة الراهنة وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وتناول الاتصالان أيضا أهمية الحفاظ على حرية الملاحة البحرية وتأمين مسارات التجارة الدولية، خاصة في البحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة لهذا الممر الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه فقط، ورفض أية محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يدعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.

تأتي هذه الاتصالات ضمن سلسلة اتصالات مكثفة تجريها مصر مع الدول العربية الخليجية في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإقليمي المستمر والاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت الدول الخليجية.

وشملت التحركات المصرية زيارات رفيعة المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية والبحرين وقطر والإمارات، بالإضافة إلى اتصالات مستمرة لوزير الخارجية مع نظرائه الخليجيين.

وتعكس هذه الجهود المصرية موقفا راسخا يرى أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وتستهدف خفض التوتر، منع اتساع دائرة الصراع، وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية للمنطقة بأكملها، خاصة في ظل تأثير التوترات على أسعار الطاقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326152

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
14°-7
17°-7
16°-7
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>