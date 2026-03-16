الحرب على إيران: ترمب يحث المستفيدين من مضيق هرمز على القتال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل رائع، وأشار إلى أن بلاده لا تحصل على شيء من النفط عبر مضيق رمز، مطالبا الدول المستفيدة من المضيق بالقتال والدفاع عنه، حسب قوله.وميدانيا، شنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وعدد من مدن وبلدات جنوبي لبنان بينها الخيام وبنت جبيل.وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم على جزيرة "خارك" سيصنع معادلة جديدة وقاسية لأسعار الطاقة وتوزيعها في العالم.سياسيا، جددت قطر والمملكة العربية السعودية إدانتهما للاعتداءات الإيرانية "غير المبررة" على البلدين و"دول شقيقة"، وذلك في اتصال هاتفي أجرى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بوزير الخارجية السعودي.