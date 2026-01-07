الجالية التونسية ثروة بشرية قبل أن تكون مادية… كيف نستفيد منها؟

بقلم: يوسف بن عثمان

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية – فرنسا





ثروة مهدورة وأيادٍ مرتعشة



تمثيل بلا تأثير



أزمة تصوّر لا أزمة موارد



آفاق الإصلاح: الشراكة… لا الجباية المؤجّلة



عود على بدء



لم تكنأكثر فاعلية وجدوى وإفادة للمالية العمومية ممّا كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث تحوّلتإلى، وقد بلغت سنة 2025 نسبةعلى أساس سنوي، لتصل إلىمقابل، أي ما يعادل، وهو رقم يفوق عائدات قطاعات حيوية مثلأوفي بعض السنوات.التونسيون بالخارج لم يعد ممكنا ولا مقبولا أن يُنظر إليهم على أنهم، إنما هم، إذ إنّ عددًا كبيرًا منهم يشغلفي مؤسسات عالمية كبرى، والكثير منهموأصحاب مشاريع. هذا فضلًا عنالذين يدرسون في، ويجب من الآنللاستفادة منهم مستقبلًا.وبالتالي فكل هؤلاء، وجب حسن التعامل معها عبروهذا لن يتمّ إلا بإحداثتضمّ خبرات مقيمة أو أقامت بالخارج، على دراية بكل الإشكاليات والإيجابيات، على غرار دول استفادت من جالياتها مثلمن خلال، أوعبر، وكذلكوغيرها من الدول ذات الجاليات الكبرى.أمافلم يعد الإطار الأمثل لاستيعابهم، وأصبح عاجزًا عن توظيف هذه. كما أن إلحاق الجالية بوزارة الخارجية لم يعط الإضافة اللازمة نظرًا لحجم المهام الثقيلة المسندة لهذه الوزارة.ومع أنّ الجالية التونسية بالخارج تحظى بمكانة مميّزة في، حيث تُوصَف بأنها، غير أنّ هذه المكانة تتضح حدودها عند الانتقال من الخطاب إلى الفعل، إذ تُختزل هذه «الثروة» في. وما عدا ذلك، يبدو أنلا أهمية له.وهذا التباين بين الخطاب الرسمي وترجمته إلىيصطدم عادة بـ، سواء بالتقصير أو التعطيل أوتُعدّ الجالية التونسية منمقارنة بعدد السكان، إذ تبلغ حوالي، أي ما يناهزمن مجموع السكان. وهي متمركزة أساسًا في، خصوصًا فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلىودول. أمّا من حيث التحويلات المالية، فقد تجاوزت في السنوات الأخيرةبهذا المعنى، أُريد للجالية أن تمنحدون أن تُمنح. فهي تساهم في دعم الاحتياطي من العملة الصعبة، وتخفيف الضغط على الميزان الجاري، وتمويل الاستهلاك العائلي، وكل ذلك، ما يجعلهافي المقابل، تغيب. فلا توجد أدوات مالية مبتكرة، ولا حوافز ضريبية ذكية، ولا قنوات استثمار إنتاجي واضحة. ويُترك المغترب وحيدًا أمام خيارين:إمّا، أومحفوف بالتعقيد الإداري والمخاطر القانونية. وفي الحالتين، لا يُنتظر منه رأي أو مشاركة في تحديدتنفق الدولة التونسية سنويًا موارد معتبرة على، في حين تشير التقديرات إلى أن أكثر منونِسَبًا مرتفعة منيعملون في الخارج. وبعبارة أوضح:ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا النزيف يثير. فهجرة الكفاءات تُدار بسياسة الصمت، ثم تُعاد صياغتها خطابيًا بوصفها. أمّا برامج الاستفادة من الكفاءات، فتقتصر غالبًا علىوصور تذكارية وتوصيات غير ملزمة، دون إدماج حقيقي فيأوعلى المستوى المؤسساتي، ورغم وجود آليات تمثيل للجالية، فإن هذا التمثيل يظل. فالمغتربون لا يشاركون فعليًا في صياغة السياسات الاقتصادية، ولا يُستشارون في الخيارات الاستراتيجية، ولا يُنظر إليهم باعتبارهم فاعلين في. ويبدو أن وظيفة هذا التمثيل هيلاأما العمل القنصلي، فيظل محصورًا في، في وقت نجحت فيه دول أخرى في تحويل جالياتها إلىولوبيات ضغط فاعلة. في الحالة التونسية، يُطلب من الجالية الكثير من… والقليل منفي العمق، لا يكمن الإخفاق في، بل في. فالإدارة التونسية تتعامل مع الجالية بعقل إداري محافظ، وتُبدي حذرًا مفرطًا من الفاعلين المستقلين في الخارج. وبعبارة أكثر صراحة:تجاوز هذا الوضع يقتضي الانتقال منإلى، ويشمل ذلك:* تطويرالمخصّصة للجالية.* ربطبالاستثمار الإنتاجي لا بالاستهلاك.* بلورةتقوم على الإدماج المرن، بما في ذلكوالمشاريع المشتركة.* إدماج الجالية في، وتحويل السفارات إلى* إرساء آليات تمثيل قائمة علىلا على الرمزية.إن الإشكال لا يتمثّل في مدى التزام الجالية أو انتمائها، بل فييختزلها في بعد مالي ضيق. فالجالية التونسية ليست، بلقادر على الإسهام في التنمية، إذا ما وُضعت له السياسات المناسبة.في النهاية، لا يتعلّق الخيار بالاستفادة من الجالية أو تجاهلها، بل بينأحدهما يحصي التحويلات، والآخر يسعى إلىوبين الخيارين،… بابتسامة إدارية هادئة.