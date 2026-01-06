Babnet   Latest update 07:15 Tunis

ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ca55d7e2d78.07316742_qmpfghokeilnj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 06:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أدت ديلسي رودريغيز رسميا اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، في حفل أقيم أمام الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز خلال الحفل: "أقرر: أنت، المواطنة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، تُمنحين صلاحيات الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية. أهنئك".


وكانت رودريغيز تشغل سابقا منصب نائبة الرئيس التنفيذية في حكومة الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو.


وفي وقت سابق، أعلن المجلس التنفيذي للبرلمان قراره تنصيب رودريغيز في منصب القائمة بأعمال رئيس فنزويلا.

وقال النائب سوتو روخاس مدير المناقشات في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة 2026-2031 للبرلمان الفنزويلي: "يُقام هذا الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد في الدستور. يمر البلد والعالم بلحظة استثنائية ومعقدة وحساسة. فقد اختُطف رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو موروس على يد الحكومة الأمريكية في هجوم فاشي همجي وغادر وجبان من قِبل الإمبريالية الأمريكية، العدو اللدود للشعب الفنزويلي والمنطقة والعالم"، مشددا على أن "شعبنا سيتجاوز هذه المحنة.. الإمبريالية في تراجع وتعلن الحرب".

وأضاف: "استجابة لذلك، أمرت المحكمة العليا بتعيين ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة"، واختتم كلامه قائلا: "سنتجاوز هذه المحنة".

يأتي هذا التكريس الرسمي لمنصبها المؤقت في خضم الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس مادورو وزوجته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321414

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
13°-9
15°-8
18°-8
15°-11
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026