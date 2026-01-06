ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا

أدت ديلسي رودريغيز رسميا اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، في حفل أقيم أمام الجمعية الوطنية (البرلمان).



وأعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز خلال الحفل: "أقرر: أنت، المواطنة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، تُمنحين صلاحيات الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية. أهنئك".



وكانت رودريغيز تشغل سابقا منصب نائبة الرئيس التنفيذية في حكومة الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو.وفي وقت سابق، أعلن المجلس التنفيذي للبرلمان قراره تنصيب رودريغيز في منصب القائمة بأعمال رئيس فنزويلا.وقال النائب سوتو روخاس مدير المناقشات في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة 2026-2031 للبرلمان الفنزويلي: "يُقام هذا الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد في الدستور. يمر البلد والعالم بلحظة استثنائية ومعقدة وحساسة. فقد اختُطف رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو موروس على يد الحكومة الأمريكية في هجوم فاشي همجي وغادر وجبان من قِبل الإمبريالية الأمريكية، العدو اللدود للشعب الفنزويلي والمنطقة والعالم"، مشددا على أن "شعبنا سيتجاوز هذه المحنة.. الإمبريالية في تراجع وتعلن الحرب".وأضاف: "استجابة لذلك، أمرت المحكمة العليا بتعيين ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة"، واختتم كلامه قائلا: "سنتجاوز هذه المحنة".يأتي هذا التكريس الرسمي لمنصبها المؤقت في خضم الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس مادورو وزوجته.