روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة

وكالات - طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه لافروف مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أكد خلاله الوزيران على على ضرورة "الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته، وإعادتهما إلى كاراكاس، مع إعادة مادورو فورا إلى منصبه كرئيس للدولة".



وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي صدر عقب الاتصال أن الوزيرين "شدّدا على الحاجة الملحة لإنهاء الانتهاك الصارخ للسيادة الفنزويلية، والعمل على إعادة الوضع الدستوري في البلاد إلى مساره الطبيعي".وأكد البيان أن موسكو ومينسك ترفضان بشكل قاطع العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا، معتبرتين إياه"عملا عدائيا ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وجاء في نص البيان أن الوزيران "تبادلا وجهات النظر حول التصعيد الخطير للأوضاع في فنزويلا، وأكدا أن روسيا وبيلاروسيا متحدتان في إدانتهما الحازمة لهذا العدوان غير المشروع على دولة ذات سيادة".كما شدد الجانبان على "أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف التي تسمح بحل الأزمة الحالية عبر الحوار الوطني الشامل، وفقًا لمبادئ القانون الدولي واحترام الإرادة الحرة للشعب الفنزويلي".واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن أي محاولة لفرض واقع سياسي جديد من الخارج، تحت ذرائع واهية، تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار في أمريكا اللاتينية والعالم بأسره، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد الهيمنة الأحادية الجانب.