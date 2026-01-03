Babnet   Latest update 19:22 Tunis

الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي يدعو إلى التعبئة العامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69595da10d9430.62551111_kfhgnlqmjpeoi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 19:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - دعا الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في بيان له اليوم السبت، إلى إعلان التعبئة العامة في البلاد.

وجاء في البيان: "يدعو الحزب الاشتراكي الموحد إلى التعبئة الفورية لجميع أعضائه وقياداته المجتمعية وفرق العمل الميدانية وجميع أبناء الشعب الفنزويلي المحبين للسلام، دفاعا عن الجمهورية بقيادة قيادتنا العليا".



وأضاف البيان: "مستعدون للدفاع عن وطننا ضد أي هجوم أجنبي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية "avn".


وطالب البيان الجانب الأمريكي بإبراز دلائل بأن الرئيس مادورو ما يزال على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

فيما أعربت الخارجية الروسية عن إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا مشددة على ضرورة منع المزيد من التصعيد والسعي للحل عبر الحوار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321316

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026