وزير الحرب الأمريكي: سنستخدم قوتنا الفتّاكة في أي وقت وأي مكان في العالم
**قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إنّ الولايات المتحدة ستستخدم القوة والقدرات الفتّاكة في أي مكان وأي وقت في العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي خُصّص للحديث عن تطورات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ووصف هيغسيث، مساء السبت، العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا بأنها “تاريخية” و“نُفّذت بشكل مثالي”، مؤكداً أنه لا توجد دولة أخرى في العالم قادرة على تنفيذ عملية مشابهة.
تصريحات عاجلةوقال وزير الحرب الأمريكي، في سلسلة تصريحات نقلتها قناة الجزيرة:
“العملية في فنزويلا تاريخية وتم تنفيذها بشكل مثالي”،
مضيفاً:
“لا دولة على وجه الأرض يمكنها تنفيذ عملية كالتي نفذناها في فنزويلا”.
وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة عسكرية لا تضاهى، مشيراً إلى أن
“بإمكاننا استخدام قدراتنا الفتّاكة في أي وقت وأي مكان”،
في إشارة إلى ما وصفه بـالاستعداد الدائم لحماية المصالح الأمريكية.
كما قال:
“نحن جادون في وقف تدفق المخدرات والعصابات إلينا، واستعادة النفط الذي سُرق منا”.
تداعيات دوليةوجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الدولية.
وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدان الاتصال بالرئيس مادورو وعدم معرفتها بمكانه، مطالبة بتأكيد أنه “على قيد الحياة”. كما أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع لـالأمم المتحدة بشأن الإجراءات الأمريكية.
موقف موسكومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “قلقها الشديد” إزاء تقارير تحدثت عن ترحيل مادورو وزوجته قسراً، معتبرة أن هذه الإجراءات “تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة”.
وأعلنت موسكو تضامنها مع شعب فنزويلا، داعية إلى منع مزيد من التصعيد، كما طالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي وزوجته والإفراج عنهما، على ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما داخل الأراضي الأمريكية.
