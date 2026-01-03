وزير الحرب الأمريكي: سنستخدم قوتنا الفتّاكة في أي وقت وأي مكان في العالم

**

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إنّ الولايات المتحدة ستستخدم القوة والقدرات الفتّاكة في أي مكان وأي وقت في العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي خُصّص للحديث عن تطورات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.





تصريحات عاجلة





“العملية في فنزويلا تاريخية وتم تنفيذها بشكل مثالي”،

مضيفاً:

“لا دولة على وجه الأرض يمكنها تنفيذ عملية كالتي نفذناها في فنزويلا”.

“بإمكاننا استخدام قدراتنا الفتّاكة في أي وقت وأي مكان”،

في إشارة إلى ما وصفه بـالاستعداد الدائم لحماية المصالح الأمريكية.

“نحن جادون في وقف تدفق المخدرات والعصابات إلينا، واستعادة النفط الذي سُرق منا”.

تداعيات دولية



موقف موسكو



