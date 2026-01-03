Babnet   Latest update 17:32 Tunis

الخارجية الصينية: بكين مصدومة وتدين بشدة الضربات الأمريكية على فنزويلا والإجراءات المتخذة ضد رئيسها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69593db7815445.87456437_lmifojnhepqkg.jpg width=100 align=left border=0>
نيكولاس مادورو
Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 17:02
      
أفادت الخارجية الصينية أن بكين مصدومة وتدين بشدة الضربات الأمريكية على فنزويلا والإجراءات المتخذة ضد رئيسها.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن "صدمة عميقة" إزاء الهجمات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة على فنزويلا واعتقالها الرئيس نيكولاس مادورو، مُعلنة إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاستخدام السافر للقوة ضد دولة ذات سيادة".


وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة:"الصين مصدومة بشدة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة السافر للقوة العسكرية ضد دولة ذات سيادة، بما في ذلك هجومها على رئيس البلاد".


ووصفت بكين التصرفات الأمريكية بأنها "مظاهر مهيمنة" تشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، وتشكل "تعديا صارخا على سيادة فنزويلا"، محذرة من أن هذه الخطوات "تهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأكد البيان أن الصين"تعارض بشدة مثل هذه التصرفات"، داعية الولايات المتحدة إلى"الالتزام الكامل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ووقف أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية".

ويأتي الموقف الصيني في سياق تصاعد التوترات الدولية بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، التي أثارت موجة إدانات واسعة من أطراف عالمية عدة، بما في ذلك روسيا وفرنسا، فيما تتزايد الدعوات لمعالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية واحترام إرادة الشعب الفنزويلي.
