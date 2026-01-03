Babnet   Latest update 14:45 Tunis

أول تعليق رسمي من نائب "مادورو" على إعلان اعتقاله

Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 13:41
      
قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، السبت، إن الحكومة لا تعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة القبض عليهما ونقلهما خارج البلاد.
وأضافت ديلسي رودريغيز نائبة مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الحكومة الفنزويلية "تطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة"، معتبرة أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للسيادة الوطنية.


يأتي هذا الموقف بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، قال إنها أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد، مؤكدا أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، ومعلنا عزمه عقد مؤتمر صحفي لعرض التفاصيل.

وفي واشنطن، فجر الإعلان جدلا داخل الكونغرس، إذ قال السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو إن الضربات الأميركية على فنزويلا "غير قانونية"، واصفا ما يحدث بأنه "ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق".


كما أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوكه الدستورية حيال العملية، متسائلا عما إذا كان هناك أي مبرر لاستخدام القوة "في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية".
