واشنطن: مادورو سيقدم للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله خارج فنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدَم للمحاكمة جراء "جرائم" اتهم بها، وذلك بعد الإعلان عن اعتقاله من قبل القوات الأمريكية.



وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".







وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.





