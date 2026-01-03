Babnet   Latest update 11:38 Tunis

‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا

Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 11:21
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده إلى خارج فنزويلا.
وقال ترامب في بيان نُشر على منصة "تروث سوشيال": "شنت الولايات المتحدة ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه وزوجته واقتيدا إلى خارج البلاد. نُفذت هذه العملية بالتعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية وسيتم نشر التفاصيل لاحقا".

وهزت صباح اليوم العاصمة كاراكاس سلسلة انفجارات عنيفة شملت مناطق عدة وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الفوضى والدخان المتصاعد من مناطق مختلفة في كاراكاس.

ودعت الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي خاصة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى "التضامن الفعال" مع فنزويلا في مواجهة العدوان الإمبريالي.

