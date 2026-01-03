Babnet   Latest update 06:52 Tunis

البرازيل.. مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين بحادث سير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958b059ac0f39.89307759_johfqplgenimk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 06:08
      
قتل 11 شخصا وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام حافلة وشاحنة جنوب البرازيل صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي "BR-116" في بلدية بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول.


وأوضحت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن الحافلة كانت تقل سياحا متجهين إلى بلدية كاماكوا، وقد غادرت مدينة بيلوتاس صباحا. ومن بين الضحايا سائق الحافلة، بينما تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مرافق طبية.



وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، مما عرقل عمليات الإنقاذ. فيما أغلقت شركة "إيكوفياس سول" الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، دون توقع لإعادة فتحه قريبا.

ويقع موقع الحادث على بعد حوالي 60 كيلومترا من الحدود مع أوروغواي، ويعد هذا الطريق أحد أهم المسارات المؤدية إلى الشواطئ البرازيلية للسياح خلال موسم العطلات.


