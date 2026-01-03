ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: سنحارب الكراهية ونجسد عهدا جديدا

قال رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني إن سبب قرار إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل وحذف اعتماد التعريف الدولي لمعاداة السامية هو لمحاربة الكراهية، وأكد انه لن يتراجع عن هذه الخطوة.







قال رئيس بلدية نيويورك الجديد، زهران ممداني، إن سبب قرار إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل وحذف اعتماد التعريف الدولي لمعاداة السامية هو لمحاربة الكراهية. وأكد أنه لن يتراجع عن هذه الخطوة.ودافع ممداني في مؤتمر صحفي في ساحة غراند آرمي بلازا في بروكلين مساء الجمعة، عن قرار ألغى بموجبه حظر مقاطعة إسرائيل (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، وأزال اعتماد المدينة لتعريف المجلس الدولي لحقوق الإنسان (IHRA) لمعاداة السامية من لوائحها.وقال: "ستكون حماية يهود نيويورك من أولويات إدارتي"، مبررا هذه الخطوة بأن المنظمات اليهودية التقدمية تعارض أيضا تعريف المجلس الدولي لحقوق الإنسان.جاءت تصريحات ممداني في مؤتمر صحفي في ساحة غراند آرمي بلازا في بروكلين. وقال: "لقد كنت فخورا بتوقيع العديد من الأوامر البلدية أمس، والتي ستمنح إدارتي بداية جديدة للعمل على إرساء عهد جديد لسكان نيويورك، عهد يمكنهم فيه أن يتصوروا حياة كريمة وممكنة التحقيق".وقال: "ستُعرف إدارتي أيضا بحكومة مدينة لن تتخلى عن جهودها لمكافحة الكراهية والانقسام، وسنبرهن على ذلك من خلال مكافحة الكراهية في جميع أنحاء المدينة. ويشمل ذلك مكافحة آفة معاداة السامية من خلال تمويل كبير لمنع جرائم الكراهية، ومن خلال الاحتفاء بجيراننا، ومن خلال سياسات شاملة للجميع".وتابع ممداني: "عندما نتحدث عن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية، ستكون حماية يهود نيويورك محور اهتمام إدارتي. وتعرب بعض المنظمات اليهودية الرائدة عن قلقها البالغ إزاء هذا التعريف، ولذا سنعمل على الوفاء بالتزامنا بحماية يهود نيويورك بما يحقق هذه المهمة على أكمل وجه".وأضاف ممداني: "أولا، بصفتي رئيس بلدية جديد، يجب عليّ توقيع أمر بتمديد جميع أوامر رئيس البلدية السابق، أو إلغائها. ولهذا السبب وقعنا أمرا بتمديد جميع الأوامر التي سبقت لحظة توجيه الاتهام إلى رئيس البلدية السابق إريك آدامز، وهي اللحظة التي فقد فيها العديد من سكان نيويورك ثقتهم أكثر في سياسة المدينة وفي قدرة حكومة المدينة على إعطاء الأولوية لاحتياجات الجمهور على احتياجات الفرد. وما نقوم به الآن هو تجسيد للعهد الجديد، لحماية كل فرد من سكان نيويورك، وتزويدهم باستجابة لم يشهدوها في الإدارات السابقة".