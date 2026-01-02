رئيس المركز البلجيكي للأمن السيبراني يؤكد أن أوروبا "فقدت الإنترنت"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/http2.jpg width=100 align=left border=0>

صرح رئيس المركز البلجيكي للأمن السيبراني ميغيل دي برويكر بأن من المستحيل على الأوروبيين تخزين بياناتهم عبر الانترنت لأن الشركات الأمريكية تهيمن على البنية التحتية الرقمية العالمية.



وشدد دي برويكر في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على أن أوروبا متأخرة جدا عن الولايات المتحدة في مجال البنية التحتية الرقمية لدرجة أنها "فقدت الإنترنت".







وأضاف: "لقد فقدنا الحوسبة والتحكم بالبنية التحتية الرقمية بالكامل، لنكن صريحين لقد فقدنا الإنترنت".





وحذر دي برويكر من أن الدفاع السيبراني الأوروبي يعتمد على تعاون الشركات الخاصة ومعظمها أمريكية.





المصدر: فايننشال تايمز