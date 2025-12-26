Maroc–Mali à la Coupe d’Afrique des nations : horaire et chaînes de diffusion
Le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat se prépare à accueillir l’affiche très attendue entre le Maroc et le Mali, ce vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée des matchs du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations « Maroc 2025 ».
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 (heure du Maroc et de la France).
Le groupe de chaînes qataries beIN Sports détient les droits de diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le match Maroc–Mali sera retransmis sur les chaînes beIN Sports MAX 1, 2 et 3, avec des commentaires en arabe.
La rencontre sera également diffusée en direct sur la chaîne Arryadia TNT (diffusion terrestre), en plus d’une retransmission via l’application beIN Connect.
En Chiffres Au-delà de sa victoire face aux Comores (2-0) lors du match d’ouverture, la sélection marocaine a livré une prestation technique remarquable, notamment en matière de maîtrise du ballon. Les statistiques révèlent que les coéquipiers de Sofyan Amrabat ont tenté 647 passes, dont 582 réussies, soit un taux de réussite de 90 %, illustrant une supériorité tactique nette qui a mis l’adversaire en difficulté.
En cas de victoire face au Mali, le Maroc assurera sa qualification pour les phases à élimination directe pour la cinquième fois consécutive. Les coéquipiers d’Ibrahim D az ambitionnent également de réussir le « doublé d’ouverture » (victoires lors des deux premiers matchs) pour la quatrième fois de leur histoire, après les éditions 2004, 2019 et 2021.
Un historique favorableHistoriquement, le Maroc affiche un bilan solide lors des matchs de la deuxième journée, évitant la défaite lors de 16 rencontres sur 19, avec huit victoires, huit nuls et seulement trois défaites. La sélection marocaine n’a plus perdu à ce stade de la compétition depuis l’édition 2012 face au Gabon.
Par ailleurs, le Maroc bénéficie d’un avantage particulier lorsqu’il accueille la compétition sur son sol. Lors de l’édition 1988, il s’était imposé face à l’Algérie, un exploit qu’il espère rééditer ce vendredi contre le Mali.
Les ambitions du MaliDe son côté, le Malien Lassine Sinayoko représente la principale menace offensive. Il vise un cinquième but afin de devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de son pays en Coupe d’Afrique des nations, s’appuyant sur ses qualités offensives qui lui ont permis d’inscrire quatre buts lors de ses sept derniers matchs continentaux.
noter que la sélection malienne n’a jamais perdu son match d’ouverture en Coupe d’Afrique des nations, un record qu’elle a prolongé en obtenant un match nul face à la Zambie lors de sa première rencontre au Maroc.
