Maroc–Mali à la Coupe d’Afrique des nations : horaire et chaînes de diffusion

Le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat se prépare à accueillir l’affiche très attendue entre le Maroc et le Mali, ce vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée des matchs du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations « Maroc 2025 ».



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 (heure du Maroc et de la France).



En Chiffres



Un historique favorable



Les ambitions du Mali



Le groupe de chaînes qatariesdétient les droits de diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le match Maroc–Mali sera retransmis sur les chaînes, avec des commentaires en arabe.La rencontre sera également diffusée en direct sur la chaîne(diffusion terrestre), en plus d’une retransmission via l’applicationAu-delà de sa victoire face aux Comores (2-0) lors du match d’ouverture, la sélection marocaine a livré une prestation technique remarquable, notamment en matière de maîtrise du ballon. Les statistiques révèlent que les coéquipiers deont tenté, dont, soit un taux de réussite de, illustrant une supériorité tactique nette qui a mis l’adversaire en difficulté.En cas de victoire face au Mali, le Maroc assurera sa qualification pour les phases à élimination directe pour la. Les coéquipiers d’ambitionnent également de réussir le « doublé d’ouverture » (victoires lors des deux premiers matchs) pour lade leur histoire, après les éditionsHistoriquement, le Maroc affiche un bilan solide lors des matchs de la deuxième journée, évitant la défaite lors de, avecet seulement. La sélection marocaine n’a plus perdu à ce stade de la compétition depuis l’éditionface au Gabon.Par ailleurs, le Maroc bénéficie d’un avantage particulier lorsqu’il accueille la compétition sur son sol. Lors de l’édition, il s’était imposé face à l’Algérie, un exploit qu’il espère rééditer ce vendredi contre le Mali.De son côté, le Malienreprésente la principale menace offensive. Il vise unafin de devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de son pays en Coupe d’Afrique des nations, s’appuyant sur ses qualités offensives qui lui ont permis d’inscrirenoter que la sélection malienne n’ason match d’ouverture en Coupe d’Afrique des nations, un record qu’elle a prolongé en obtenant un match nul face à lalors de sa première rencontre au Maroc.