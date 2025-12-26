ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، فجر اليوم الجمعة، قيام الولايات المتحدة بشن "ضربة قوية ومميتة" ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب نيجيريا.



وقال ترامب في بيانه: "الليلة، بتوجيه مني كقائد عام، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد حثالة داعش الإرهابية في شمال غرب نيجيريا، الذين كانوا يستهدفون ويقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، على مستويات لم تشهدها منذ سنوات عديدة، وحتى قرون!".



.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد حذرت هؤلاء الإرهابيين سابقا من أنه إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، فسيكون هناك جحيم يجب دفعه، والليلة، كان هناك. نفذت وزارة الحرب العديد من الضربات المثالية، حيث أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على القيام بذلك".واختتم ترامب تصريحه قائلا: "تحت قيادتي، لن يسمح بلدنا للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار. بارك الله في جيشنا، وعيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك الإرهابيون القتلى، الذين سيكون هناك الكثير منهم إذا استمر ذبحهم للمسيحيين".ويوم الاثنين الماضي، كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الولايات المتحدة تقوم بإجراء رحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر.وفي السياق، صرح مسؤول أمريكي سابق بأن الطائرة من بين عدة أصول نقلتها إدارة ترامب إلى غانا في نوفمبر، ولا يزال عدد الطائرات المتبقية في غانا غير واضح".وأوضح المسؤول السابق أن المهام تشمل تعقب الطيار الأمريكي المختطف وجمع معلومات استخباراتية عن الجماعات المسلحة العاملة في نيجيريا.وتعدّ جماعة "بوكو حرام" وفصيلها المنشق تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، من بين الجماعات المسلحة العاملة في نيجيريا.وأكد مسؤول أمريكي حالي أن الطائرة كانت تحلق فوق نيجيريا، لكنه رفض تقديم تفاصيل نظرا للحساسية الدبلوماسية للموضوع. ولفت مسؤول ثان في الإدارة إلى أن واشنطن تواصل العمل مع نيجيريا من أجل "معالجة العنف الديني والهجمات المعادية للمسيحيين وانتشار الإرهاب المزعزع للاستقرار".وفي بيان لها، قالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إن الحكومة عقدت اجتماعات مثمرة مع نيجيريا في أعقاب رسالة ترامب بشأن البلاد، لكنها امتنعت عن مناقشة مسائل الاستخبارات.هذا، وأعلنت الحكومة النيجيرية أن الجماعات المسلحة تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأن مزاعم الولايات المتحدة بأن المسيحيين يتعرضون للاضطهاد لا تعكس الوضع الأمني المعقد، وتتجاهل الجهود المبذولة لحماية الحرية الدينية، علما أنها وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قواتها ضد الجماعات المسلحة.