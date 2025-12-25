Babnet   Latest update 21:35 Tunis

أمريكي يفوز بـ1.8 مليار دولار في اليانصيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d8e50987489.61030849_fgmjkilhqnope.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
فاز أمريكي من ولاية أركنساس بجائزة يانصيب كبرى بلغت قيمتها 1.817 مليار دولار في سحب ليلة عيد الميلاد، منهيا بذلك سلسلة امتدت ثلاثة أشهر دون فائز بالجائزة الكبرى.

وشملت الأرقام الفائزة: 04، 25، 31، 52، و59، مع الرقم الإضافي باوربول 19.



وأدت مبيعات التذاكر الأخيرة إلى رفع قيمة الجائزة إلى مستوى أعلى من التوقعات، لتصبح ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة وأكبر جائزة باوربول لعام 2025، وفقا لموقع powerball. وتضمنت الجائزة خيار السحب النقدي لمرة واحدة بقيمة 834.9 مليون دولار.

وقال مات ستراون، رئيس مجموعة منتجات باوربول والرئيس التنفيذي ليانصيب أيوا، حسب الموقع الرسمي: "تهانينا للفائز الجديد بالجائزة الكبرى! هذه جائزة استثنائية يمكن أن تغير حياة أي شخص".

وأضاف: "ونود أيضا شكر جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه السلسلة من الجوائز الكبرى، فكل تذكرة تم شراؤها تساهم في دعم البرامج والخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد".

وجاء الفوز بعد 46 سحبا متتاليا لم يتمكن خلالها أي لاعب من مطابقة جميع الأرقام الستة. وكانت آخر مرة فاز فيها لاعب بالجائزة الكبرى في 6 سبتمبر، عندما حصل لاعبان في ميزوري وتكساس على مبلغ 1.787 مليار دولار.

وأوضح المنظمون أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها تذكرة باوربول كبيرة في ولاية أركنساس، بعد أن حدث ذلك لأول مرة عام 2010.

وأشار موقع باوربول إلى أن آخر مرة فاز فيها شخص بالجائزة الكبرى في ليلة عيد الميلاد كانت عام 2011، وأضاف أن الجائزة الكبرى فاز بها اللاعبون أيضا في يوم عيد الميلاد أربع مرات، كان آخرها عام 2013.

وتبلغ تكلفة تذكرة باوربول دولارين، وتُعرض اللعبة في 45 ولاية أمريكية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وبورتو ريكو، وجزر فيرجن الأمريكية.

المصدر: fortune
