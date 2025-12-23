Babnet   Latest update 23:26 Tunis

اعتداء طبيب على مريض داخل مستشفى هندي يثير غضبًا واسعًا وتحقيقات رسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ad7ec09a351.82715354_mojgnhpkfqlei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 18:55
      
شهد أحد مستشفيات ولاية هيماشال براديش الهندية حادثة صادمة، تمثّلت في اعتداء طبيب بالضرب على أحد المرضى، في واقعة تم توثيقها بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدّى إلى اندلاع احتجاجات واسعة وفتح تحقيقات رسمية.

وتوجّه المريض، الذي يُدعى أرجون باوار، إلى مستشفى إنديرا غاندي الطبي بمدينة شيملا لإجراء فحص بالمنظار الداخلي. ووفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي، فقد نصحه الأطباء بالراحة لبضع ساعات، فاستلقى على سرير شاغر في قسم آخر بسبب معاناته من صعوبة في التنفّس.



رواية العائلة وتوثيق بالفيديو

ذكر أفراد عائلة المريض أنّ الطبيب تصرّف بوقاحة في البداية، قبل أن يعتدي عليه باللكمات والركلات أثناء استلقائه على السرير.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي التقطه أحد مرافقي المريض، الطبيب وهو يضربه بعنف، في حين حاول المريض الدفاع عن نفسه، وسط تدخل شخصين لمحاولة فضّ الشجار.

الطبيب يحمل المريض مسؤولية الواقعة

تعرّض المريض لإصابات على مستوى الأنف نتيجة الاعتداء. وفي المقابل، ادّعى الطبيب، بعد إيقافه، أنّ المريض هو من بادر بسلوك غير لائق وتسبّب في افتعال الشجار.

احتجاجات وتدخل رسمي

أثار انتشار الفيديو غضبًا واسعًا بين سكان المدينة، ما دفع مئات الأشخاص إلى التجمّع أمام المستشفى للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطبيب ووقفه عن العمل.

وأعلنت إدارة المستشفى عن تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في الحادثة، وطلبت تقريرًا مفصلًا من الطبيب المعني. وأكّد المدير الطبي، الدكتور راهول راو، أنّه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية، مع إمكانية إصدار قرارات إضافية بناءً على نتائج التحقيق.

من جهتها، تقدّمت عائلة المريض بشكوى رسمية إلى الشرطة، التي قامت بتسجيل قضية ضد الطبيب. كما تدخّل رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، وأمر بإعداد تقرير عاجل حول ملابسات الحادثة.
