اعتداء طبيب على مريض داخل مستشفى هندي يثير غضبًا واسعًا وتحقيقات رسمية

شهد أحد مستشفيات ولاية هيماشال براديش الهندية حادثة صادمة، تمثّلت في اعتداء طبيب بالضرب على أحد المرضى، في واقعة تم توثيقها بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدّى إلى اندلاع احتجاجات واسعة وفتح تحقيقات رسمية.



وتوجّه المريض، الذي يُدعى أرجون باوار، إلى مستشفى إنديرا غاندي الطبي بمدينة شيملا لإجراء فحص بالمنظار الداخلي. ووفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي، فقد نصحه الأطباء بالراحة لبضع ساعات، فاستلقى على سرير شاغر في قسم آخر بسبب معاناته من صعوبة في التنفّس.



رواية العائلة وتوثيق بالفيديو



الطبيب يحمل المريض مسؤولية الواقعة



احتجاجات وتدخل رسمي



تشير التقارير إلى أن هندياً ذهب إلى مستشفى لإجراء تنظير داخلي، وبعد أن طُلب منه أن يستريح على السرير بعد التنظير، رفض طبيباً آخر ذلك ما أدى إلى وقوع شجار #صحيفة_الخليج pic.twitter.com/aPFQpgYEN8 — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 22, 2025

ذكر أفراد عائلة المريض أنّ الطبيب تصرّف بوقاحة في البداية، قبل أن يعتدي عليه باللكمات والركلات أثناء استلقائه على السرير.وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي التقطه أحد مرافقي المريض، الطبيب وهو يضربه بعنف، في حين حاول المريض الدفاع عن نفسه، وسط تدخل شخصين لمحاولة فضّ الشجار.تعرّض المريض لإصابات على مستوى الأنف نتيجة الاعتداء. وفي المقابل، ادّعى الطبيب، بعد إيقافه، أنّ المريض هو من بادر بسلوك غير لائق وتسبّب في افتعال الشجار.أثار انتشار الفيديو غضبًا واسعًا بين سكان المدينة، ما دفع مئات الأشخاص إلى التجمّع أمام المستشفى للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطبيب ووقفه عن العمل.وأعلنت إدارة المستشفى عنفي الحادثة، وطلبت تقريرًا مفصلًا من الطبيب المعني. وأكّد المدير الطبي، الدكتور، أنّه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية، مع إمكانية إصدار قرارات إضافية بناءً على نتائج التحقيق.من جهتها، تقدّمت عائلة المريض بشكوى رسمية إلى الشرطة، التي قامت بتسجيل قضية ضد الطبيب. كما تدخّل، وأمر بإعداد تقرير عاجل حول ملابسات الحادثة.