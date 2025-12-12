Babnet   Latest update 16:30 Tunis

لبنان.. العثور على جثة شاب مشنوقا والتحقيق يقود إلى والدته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c35cb752910.51000326_okejqflpgmnhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 16:30 قراءة: 1 د, 27 ث
      
عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية على جثة شاب مجهول الهوية في بلدة غادير – كسروان وأظهر كشف الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن عملية خنق.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هوية المتوفى، ويدعى س. د. م.، لبناني الجنسية ويبلغ من العمر نحو 19 عاما.



واتضح من خلال الاستقصاءات والتحريات أن سيارة من نوع فولكسفاغن حضرت فجرا بتاريخ 14 نوفمبر إلى المكان الذي عُثر فيه على الجثة، ليتبين لاحقا أنها تعود لوالدة الضحية، المدعوة ز. ع. ب. (مواليد 1990)، وهي لبنانية صادرة بحقها مذكرة توقيف بجرم السرقة.

وفي 15 نوفمبر تم توقيف المشتبه فيها داخل منزل صديقتها في بلدة الكورة شمال البلاد.



وأفادت الموقوفة، خلال التحقيق، أنها لدى عودتها إلى منزلها في عمشيت بعد ظهر يوم 13 نوفمبر، عثرت على ابنها مشنوقا عند باب غرفته. وأوضحت أنها أنزلته من مكانه، وبعد أن تأكدت من وفاته، غادرت المنزل تاركة الجثة على الأرض، وامتنعت عن الإبلاغ خوفا من توقيفها لعلمها بأنها مطلوبة للقضاء.

وعادت لاحقا بعد منتصف الليل، وطلبت من جيرانها مساعدتها في وضع الجثة داخل سيارتها بعد أن أوهمتهم بأن ابنها يعاني نوبة صحية وتريد نقله إلى المستشفى. ثم توجهت إلى حريصا، حيث حاولت رمي الجثة في أحد الأحراج، لكنها لم تتمكن من رفعها فتركتها على جانب الطريق. وبعدها قصدت منزل صديقتها في الكورة للاختباء، من دون علم الأخيرة بما جرى.

وأجري المقتضى القانوني بحق الوالدة، وأودعت المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320141


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :