لبنان.. العثور على جثة شاب مشنوقا والتحقيق يقود إلى والدته

واتضح من خلال الاستقصاءات والتحريات أن سيارة من نوع فولكسفاغن حضرت فجرا بتاريخ 14 نوفمبر إلى المكان الذي عُثر فيه على الجثة، ليتبين لاحقا أنها تعود لوالدة الضحية، المدعوة ز. ع. ب. (مواليد 1990)، وهي لبنانية صادرة بحقها مذكرة توقيف بجرم السرقة.وفي 15 نوفمبر تم توقيف المشتبه فيها داخل منزل صديقتها في بلدة الكورة شمال البلاد.وأفادت الموقوفة، خلال التحقيق، أنها لدى عودتها إلى منزلها في عمشيت بعد ظهر يوم 13 نوفمبر، عثرت على ابنها مشنوقا عند باب غرفته. وأوضحت أنها أنزلته من مكانه، وبعد أن تأكدت من وفاته، غادرت المنزل تاركة الجثة على الأرض، وامتنعت عن الإبلاغ خوفا من توقيفها لعلمها بأنها مطلوبة للقضاء.وعادت لاحقا بعد منتصف الليل، وطلبت من جيرانها مساعدتها في وضع الجثة داخل سيارتها بعد أن أوهمتهم بأن ابنها يعاني نوبة صحية وتريد نقله إلى المستشفى. ثم توجهت إلى حريصا، حيث حاولت رمي الجثة في أحد الأحراج، لكنها لم تتمكن من رفعها فتركتها على جانب الطريق. وبعدها قصدت منزل صديقتها في الكورة للاختباء، من دون علم الأخيرة بما جرى.وأجري المقتضى القانوني بحق الوالدة، وأودعت المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.