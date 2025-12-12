الجزائر.. حبس 9 أشخاص لمحاولتهم التحايل على منحة السفر

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس توقيف تسعة أشخاص متورطين في محاولات تحايل للحصول، دون وجه حق، على منحة السفر إلى الخارج والمقدرة قيمتها بـ 750 يورو.



وجاء ذلك من خلال محاولتهم اجتياز الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية بعد حصولهم على المنحة.



وأوضح بيان المحكمة أنه بتاريخ 11 ديسمبر 2025، أوقفت مصالح حرس الحدود أربعة أشخاص وهم بوراس بوجمعة، بومعزة سراج الدين، حمادنة محمد الطاهر ومرايحية مروان أثناء دخولهم التراب الوطني قادمين من دولة مجاورة بشكل غير قانوني وخارج المعبر الحدودي الرسمي، عقب استفادتهم من منحة السفر. وقد وجد بحوزة كل واحد منهم مبلغ 750 يورو، وهو المبلغ المخصص للمنحة في محاولة للتهرب من شرط الإقامة خارج البلاد المحدد قانونا للاستفادة من هذه المنحة.كما تم توقيف خمسة آخرين زلاقي بدري، جوايدية الباجي، بن طالب أيمن، بريكي يعقوب وكحايلية سيد علي بينما كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية بعد دخولهم التراب الوطني بنفس الطريقة ثم عودتهم بشكل غير شرعي، وذلك بهدف إثبات صرف منحة السفر التي استفادوا منها بالتحايل.وبعد استكمال التحقيق الابتدائي من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة قدم المشتبه فيهم إلى النيابة اليوم ضمن إجراءات المثول الفوري، ووجهت لهم تهم الدخول والخروج غير الشرعي من التراب الوطني ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.وقد أمرت المحكمة بإيداع المتهمين التسعة رهن الحبس المؤقت على أن تنظر القضية في جلسة 18 ديسمبر 2025.المصدر: وسائل إعلام جزائرية