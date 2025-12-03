Babnet   Latest update 07:39 Tunis

تركيا تعلن اعتقال 58 شخصا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fd5e34a95b9.59184174_pjnmilqkeghof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 05:55
      
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 58 شخصا من أصل 121 مشتبها بهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين في 37 ولاية، في إطار حملة أمنية مستمرة منذ 8 سنوات.

وذكر الوزير في منشور على منصة "إكس" أن العملية نفذت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي والاستخبارات التابعة للمديرية العامة للأمن.



وقال يرلي كايا إن المشتبه بهم يشملون من وجهت إليهم اتهامات بعضوية "الهيكل العسكري السري لمنظمة غولن الإرهابية"، والهيكل الطلابي، وهيكل المحكمة، إضافة إلى استخدام تطبيق الاتصالات المشفر ByLock، والتواصل مع عناصر داخل الحركة عبر الهواتف العمومية، إلى جانب الترويج لحركة غولن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه تم فرض أحكام الرقابة القضائية على 29 منهم، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق الآخرين، مضيفاً أنه تم أيضاً خلال العمليات اعتقال أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

يذكر أن السلطات التركية تلاحق المنتمين لحركة الخدمة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية 2016، حيث تعرض آلاف الأشخاص للفصل من وظائفهم والاعتقال والترحيل القسري من دول أجنبية، إضافة إلى مصادرة العديد من الشركات والمؤسسات الخدمية والتعليمية.

ومن جهتها، تنفي حركة الخدمة أي صلة بمحاولة الانقلاب، وتطالب السلطات التركية بتقديم أدلة واضحة تثبت هذه الاتهامات.


