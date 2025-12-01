روسيا والسعودية توقعان اتفاقية إلغاء التأشيرات المتبادلة

وقعت روسيا والسعودية اتفاقية حكومية مشتركة لإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول أراضي البلدين.



كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول سبل التعاون في مجالات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.



روسيا تلغي تأشيرة الدخول لرعايا الصين



من جهته توقع اتحاد صناعة السفر الروسي بتضاعف التدفق السياحي من السعودية إلى روسيا مرتين أو ثلاث مرات بحلول الصيف المقبل وسط تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة.وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الروسي السعودي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.ويأتي انعقاد المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الذي سيرأسه نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية.وجاء في المرسوم: "اعتبارا من اليوم وحتى 14 سبتمبر 2026 وعلى أساس المعاملة بالمثل، يحق لمواطني جمهورية الصين الشعبية الدخول إلى روسيا والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن 30 يوما، وذلك لغايات زيارة الأهل والمعارف، أو العمل، أو السياحة، أو المشاركة في فعاليات علمية أو ثقافية أو اجتماعية-سياسية أو اقتصادية أو رياضية".كما يسمح المرسوم للمواطنين الصينيين بالعبور عبر الأراضي الروسية أو المغادرة منها دون الحاجة إلى تأشيرة، شريطة حملهم لجواز السفر العادي.ولا تشمل هذه الإعفاءات الأشخاص القادمين إلى روسيا للعمل، بما في ذلك العمل الصحفي أو للدراسة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور توقيعه في الأول من ديسمبر الجاري.وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في الثاني من سبتمبر الماضي عن بدء تطبيق نظام تجريبي للإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوما لمواطني روسيا، وذلك لمدة عام واحد. ويطبق هذا النظام على حاملي جوازات السفر العادية، ويشمل أولئك الذين ينوون السفر إلى الصين لأغراض السياحية أو العمل، أو للمشاركة في برامج التبادل الإنساني، أو لزيارة الأقارب، أو للعبور.