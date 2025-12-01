Babnet   Latest update 11:51 Tunis

وزير الشباب والرياضة يُشيد بدور الجالية التونسية بقطر في تعزيز الروابط بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d606a402e17.97690039_lhfnopgijkqme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 10:30 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتمثيل تونس في حفل افتتاح بطولة كأس العرب قطر 2025، التقى الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة، مساء امس الأحد، بأفرادٍ من الجالية التونسية الرياضية المقيمة بدولة قطر.

وجرى اللقاء وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب و الرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي في مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالدوحة فرهد خليف، بحضور مجموعة من الكفاءات التونسية التي تضم مدربين رياضيين ومدرسي تربية بدنية وأساتذة تعليم عال في الرياضة وأخصائيين في الطب الرياضي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص الناشط في مجال الرياضة.



وفي كلمته خلال اللقاء، ثمّن وزير الشباب والرياضة دور الكفاءات التونسية وإسهامهم الملموس في تعزيز الروابط الأخوية بين تونس وقطر، مشيداً بما يبذلونه من جهود لبناء جسور التقارب بين الرياضيين في البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن اعتزازه الكبير بتميّز التونسيين في الخارج وتألقهم في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرياضة والتربية البدنية.
هذا، وشدد وزير الشباب والرياضة بهذه المناسبة، حرص الدولة التونسية، وتجسيداً لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، على الانصات لمشاغل الجالية التونسية بالخارج والدفاع عن مصالحها وتلبية متطلباتها، مثمّنا المساهمة الفعّالة لأبناء الجالية في المسيرة التنموية لبلادنا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319512


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-10
20°-11
16°-11
13°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :