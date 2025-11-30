دفاعا عن تجربة "منتدى الفكر التنويري التونسي"

منية كواش



ارتبط اسم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية (وزارة الشؤون الثقافية) بالمهرجانات التي تمثل النشاط الغالب عليها، غير أنّ تجربة أخرى جديرة بالاهتمام احتضنتها المؤسسة منذ سنة 2019، وهي "منتدى الفكر التنويري التونسي".



تعريف بالمنتدى



نشر 37 كتيّبا في ست سنوات



الاعتراف بجيل ما بعد الاستقلال



المطلوب: عودة الروح للمنتدى



رابط تحميل كتب المنتدى



يتمثّل المنتدى في سلسلة من الندوات تُخصّص للتعريف بكاتب تونسي من القرنين التاسع عشر والعشرين، مع الجمع بين الراحلين والأحياء، والحرص على إبراز التنوع في مجالات، إلى جانب إعطاء الكاتبات المكانة التي يستحقنها رغم محدودية عددهن النسبي.قال، الأب الروحي للمبادرة والمتخصص في الفكر التونسي المعاصر، في حوار مع الصحفي محسن بن أحمد (جريدة الصباح – 21 سبتمبر 2024)، إن المنتدى حظي بدعم وزارة الثقافة، وإن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات «وفرت كل الدعم لإنجاح المنتدى».وقد تم تنظيم، ووثّقت كل ندوة في كتيب لا يتجاوز 130 صفحة، يضم عادة 8 أبواب يقدمها أدباء ونقاد. والطريف أن هذه الكتيبات تُنجز قبل الندوة وتوزع مباشرة، خلافا للعادة السائدة بنشر أعمال الندوات بعد أشهر أو سنوات.كما رافقت المؤسسة هذا المنتدى بنشر كتبه في صيغةعلى موقعها الرسمي، وتوزيعها مجانا، رغم الكلفة، في إطار تقريب المعرفة وتجاوز الحاجز المادي.انبثقت فكرة المنتدى بعد ندوة مائوية البشير خريف، ثم ندوة خمسينية المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب سنة 2018، لتقتنع وزارة الثقافة بجدوى التجربة خلال فترة الوزير محمد زين العابدين.وتوالت اللقاءات بوتيرة شبه شهرية، بمعدل سبعة أو ثمانية لقاءات سنويا، مع إيلاء عناية خاصة للأدباء التونسيين الذين نشطوا في النصف الثاني من القرن العشرين وتميزوا بإنتاجهم المنتظم وإسهامهم في الحياة الأدبية والفكرية.ومن بين الأسماء المحتفى بها:كما حظيت الكاتبات باهتمام المنتدى مثل:توقّف نشاط المنتدى سنة 2025، وقد تكون التكلفة أحد أسباب التعطل. ونظرا للدور الثقافي المهم الذي يؤديه في، يصبح من الضروري تقييم التجربة وتصويب بعض جوانبها مع الحفاظ على مكتسباتها.وقد تشمل المراجعة:وفق مفهوم الفكر التنويري.دون تضييق.واعتماد سعر تكلفة رمزي.لدمج الطلبة وتشجيع الحضور.يمكن تنزيل كل منشورات المنتدى عبر الرابط التالي: