دفاعا عن تجربة "منتدى الفكر التنويري التونسي"
منية كواش
ارتبط اسم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية (وزارة الشؤون الثقافية) بالمهرجانات التي تمثل النشاط الغالب عليها، غير أنّ تجربة أخرى جديرة بالاهتمام احتضنتها المؤسسة منذ سنة 2019، وهي "منتدى الفكر التنويري التونسي".
تعريف بالمنتدىيتمثّل المنتدى في سلسلة من الندوات تُخصّص للتعريف بكاتب تونسي من القرنين التاسع عشر والعشرين، مع الجمع بين الراحلين والأحياء، والحرص على إبراز التنوع في مجالات الشعر والرواية والنقد والفكر، إلى جانب إعطاء الكاتبات المكانة التي يستحقنها رغم محدودية عددهن النسبي.
نشر 37 كتيّبا في ست سنواتقال محمد المي، الأب الروحي للمبادرة والمتخصص في الفكر التونسي المعاصر، في حوار مع الصحفي محسن بن أحمد (جريدة الصباح – 21 سبتمبر 2024)، إن المنتدى حظي بدعم وزارة الثقافة، وإن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات «وفرت كل الدعم لإنجاح المنتدى».
وقد تم تنظيم 37 ندوة، ووثّقت كل ندوة في كتيب لا يتجاوز 130 صفحة، يضم عادة 8 أبواب يقدمها أدباء ونقاد. والطريف أن هذه الكتيبات تُنجز قبل الندوة وتوزع مباشرة، خلافا للعادة السائدة بنشر أعمال الندوات بعد أشهر أو سنوات.
كما رافقت المؤسسة هذا المنتدى بنشر كتبه في صيغة PDF على موقعها الرسمي، وتوزيعها مجانا، رغم الكلفة، في إطار تقريب المعرفة وتجاوز الحاجز المادي.
الاعتراف بجيل ما بعد الاستقلالانبثقت فكرة المنتدى بعد ندوة مائوية البشير خريف، ثم ندوة خمسينية المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب سنة 2018، لتقتنع وزارة الثقافة بجدوى التجربة خلال فترة الوزير محمد زين العابدين.
وتوالت اللقاءات بوتيرة شبه شهرية، بمعدل سبعة أو ثمانية لقاءات سنويا، مع إيلاء عناية خاصة للأدباء التونسيين الذين نشطوا في النصف الثاني من القرن العشرين وتميزوا بإنتاجهم المنتظم وإسهامهم في الحياة الأدبية والفكرية.
ومن بين الأسماء المحتفى بها: منصف المزغني، حسن نصر، توفيق بوغدير، سوف عبيد، جلول عزونة، آدم فتحي، يوسف رزوقة، حسنين بن عمو.
كما حظيت الكاتبات باهتمام المنتدى مثل: نافلة ذهب، عروسية النالوتي، فضيلة الشابي، جميلة الماجري.
المطلوب: عودة الروح للمنتدىتوقّف نشاط المنتدى سنة 2025، وقد تكون التكلفة أحد أسباب التعطل. ونظرا للدور الثقافي المهم الذي يؤديه في حفظ الذاكرة الأدبية والفكرية، يصبح من الضروري تقييم التجربة وتصويب بعض جوانبها مع الحفاظ على مكتسباتها.
وقد تشمل المراجعة:
* تحديد أدق لمعايير اختيار الأدباء وفق مفهوم الفكر التنويري.
* الإبقاء على شمولية الأدب والفكر التونسي دون تضييق.
* التخلي عن المجانية المطلقة واعتماد سعر تكلفة رمزي.
* إرساء شراكات مع كليات الآداب لدمج الطلبة وتشجيع الحضور.
رابط تحميل كتب المنتدىيمكن تنزيل كل منشورات المنتدى عبر الرابط التالي:
http://www.enpfmca.gov.tn/fpet-2019/
