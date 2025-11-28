دراسة حديثة للمعهد الفرنسي للرأي العام: الدين عند المسلمين في البلاد يتفوق على القانون

الدين يتفوّق على القانون والعلم لدى شريحة واسعة من المسلمين



انتشار متزايد لأفكار الإسلام السياسي



تحدٍّ مجتمعي وثقافي قبل أن يكون أمنيًا



تشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة المسلمين في فرنسا منإلى، ليصبح الإسلامفي البلاد بعد الكاثوليكية. كما تؤكد المعطيات أن هذا التطور الديمغرافي أقل بكثير من تقديرات الخطاب الشعبوي الذي يتحدث عن "غزو ديمغرافي"، ما يجعل الدراسة تفنّد هذه التصورات بشكل واضح.كما تظهر نتائج IFOP صعودًا لافتًا للتدين والممارسات التعبدية داخل الجالية المسلمة، خصوصًا لدى الشباب حيث أن، مقابلفي بقية الديانات. واللافت هو الارتفاع الكبير وسط الفئة العمرية، منهم، مقابلأما الصوم فهو شبه عام لدى الشباب بين، وكذلك الامتناع عن الكحول بنسبةالتقرير يخلص أيضًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس موجةومتواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود.وتشهد الممارسات المرتبطة بالهوية الدينية، خاصة لدى النساء، تغيرًا واضحًا إذ تؤكد الدراسة أن، و. وتعد نسبة ارتداء الشابات منمهمة ()، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سنة 2003.وتتوزع دوافع ارتداء الحجاب بين:كما تسجل الدراسة ميلًا متزايدًا نحو الفصل بين الجنسين:يرفضون "البيز"يرفضون المسابح المختلطةيرفضون المصافحة بين الجنسينويرى الباحثون أن هذه الظواهر تشير إلىوميل متنامٍ نحو «التميّز الثقافي».واحدة من أبرز خلاصات الدراسة هي تقدّم المرجعية الدينية لدى جزء من المسلمين في فرنسا على القانون والعلم:يعتبرون الدين أكثر صدقًا من العلم في تفسير نشأة الكونيفضلون أحكام الدين على القانون في مسائل مثل الميراث والذبحيرون أن الشريعة يجب أن تُطبَّق جزئيًا أو كليًا في البلد الذي يعيشون فيهوتعتبر دراسة IFOP أن هذه المؤشرات تعكس بروز نموذجلدى جزء من المسلمين.كما تظهر الدراسة انتشارًا متزايدًا للأفكار المصنّفة ضمن الإسلام السياسي:يؤيدون مواقف إسلاموية، مقابلفقط في نهاية التسعينياتيشعرون بالتقارب مع جماعات إسلامية، أبرزها:* الإخوان المسلمون:* السلفية:* الوهابية:* جماعة التبليغ:* التكفير:* الجهادية:يؤكد الباحثأحد أهم القائمين بالدراسة أن المجتمع المسلم بفرنسا يعيش موجة، الأكثر تشددًا والأكثر قربًا من الإسلام السياسي وفق رأيه. ويرى أن هذه الظاهرة ستتعزز في المستقبل، وأن التحديات المطروحة أمام فرنسا تتجاوز الجانب الأمني إلى قضايا، ما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاندماج المعتمدة طيلة العقود الماضية.