سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69297611184f51.30849908_hgmlepkqnfioj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 11:13
      
وكالات - أفادت مصادر إعلامية الجمعة، بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت جن جنوب سوريا، فجرا اليوم، إلى 13، فيما بدأ الأهالي في تشييع الضحايا.

وقالت وكالة "سانا" السورية للأنباء، إن "جثامين 6 شهداء من بيت جن بريف دمشق بينهم 5 من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق".



وقالت مصادر إعلامية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 13 قتيلا و25 جريحا بينهم نساء وأطفال، وبعضهم حالته حرجة.

في غضون ذلك، بدأ أهالي البلدة تشييع جثامين بعض الضحايا، في ظل تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء البلدة.

من جهة أخرى، قالت قناة الإخبارية السورية، إن عددا من أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق نزحوا إلى مناطق أكثر أمنا بعد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف على البلدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه نفذ عملية أمنية ضد مطلوبين من "الجماعة الإسلامية" في بيت جن السورية، ما أدى لإصابة 6 من عناصره بجروح.

ولفت إلى أنه "خلال نشاط قوات الجيش الإسرائيلي، أطلق مخربون النار باتجاه القوات، فردت القوات بإطلاق النار، وبالتوازي قدم إسناد ناري جوي للقوات في المنطقة".

وكشف الإعلام العبري عن تفاصيل إضافية للعملية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، فأكد أن الوحدة التي دخلت لتنفيذ العملية تعرضت، بعدما اعتقلت مطلوبين، لإطلاق نار ما أدى إلى إصابة 6 عناصر بينهم ضابطان بصفوفها، ما دفع بالقوة إلى طلب الإسناد الجوي حيث قامت مروحية ومسيرات بقصف أماكن عدة من البلدة، واستهداف آلية عسكرية إسرائيلية تعطلت وبقيت داخل الأراضي السورية، فيما تم نقل جرحى الجيش الإسرائيلي إلى مستشفيات إسرائيل بمروحية طبية.

ولم تصدر الحكومة السورية في دمشق حتى الآن أي تعليق على الحادث.


