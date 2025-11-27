غينيا بيساو: الجيش ينصّب الجنرال هورتا إينتا رئيسًا انتقاليا وسط سيطرة كاملة على العاصمة

العاصمة تحت السيطرة العسكرية





تشويش على الاتصالات وحجب منصات التواصل



السفارة الروسية تواصل نشاطها



اعتقالات طاولت القيادة المدنية والعسكرية



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في السفارة الروسية ببيساو أنّ، مع توقف شبه كامل للحياة العامة.وأشار المصدر إلى:* إغلاق الطرق الرئيسية في وسط المدينة.* تركيز نقاط تفتيش أمنية عند مداخل العاصمة وعلى الطريق المؤدي إلى المطار.* انتشار دوريات عسكرية مكثّفة في جميع التقاطعات.* توقف العمل في* خلوّ الشوارع من المارة.كما تخضع جميع المركبات لعمليات تفتيش دقيقة، حتى تلك الحاملة للوحات دبلوماسية، مع ظهور سيارات رباعية الدفع معتمة دون لوحات تجوب الشوارع.ووفق المصدر نفسه، تعمل شركة إنترنت واحدة فقط من بين شركتين في البلاد وهي، وسط تهديدات من القيادة العسكرية بقطعها. كما تمأكد المصدر أنّ السفارة الروسية تواصل العمل بشكل طبيعي، دون أي تهديد لسلامة موظفيها أو للمواطنين الروس المقيمين في البلاد، مع استمرار التنسيق معهم ومتابعة الوضع عن كثب.وكانت صحيفةقد أفادت أمس الأربعاء باعتقال:* الرئيس* رئيس أركان الجيش* نائب رئيس الأركان* وزير الداخليةوتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد، والتي أعلن خلالها كل من الرئيس المنتهية ولايتهومنافسه المعارضالفوز، ما أدخل البلاد سريعًا فيسبقت التحرك العسكري الحالي.