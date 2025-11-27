خامنئي: إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة وأمريكا والصهاينة هزموا في حرب الـ12 يوما

وكالات - أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن بلاده في أمس الحاجة إلى التعبئة أكثر من أية دولة أخرى، مشيرا إلى أنها "لن تكون مقتصرة على الحرس الثوري".



وصرح خامنئي، في كلمة له حول قضايا البلاد والمنطقة والعالم، بأن "دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية".



وأضاف أن "حرس الثورة قد يكون الوجه الرسمي للتعبئة، لكن أي جماعة غيورة تريد أن تعمل من أجل هذا البلد فهي أيضا جزء من هذه التعبئة".وشدد خامنئي على أن "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل"، مؤكدا أن "ظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، وأن مستضعفي العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن قوة تعلي صوتهم".وأوضح المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة وعنصر المقاومة الذي تأسس في إيران اتسع وكبر".وقال: "ترون اليوم في شوارع الدول الغربية كيف تطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين".وأكد المرشد الإيراني على أن "تدخل الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم، من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوما بعد يوم وفقدانها مكانتها".وأضاف: "أمريكا تطعن وتخون حتى أصدقاءها.. تقف إلى جانب العصابة المجرمة في اسرائيل وللحصول على مكاسب اقتصادية كالنفط والغاز والمعادن تشن الحروب في كل بقاع العالم واليوم تصل هذه الحروب إلى أمريكا اللاتينية.. مثل هذه الحكومة غير جديرة بالتواصل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية".كما ذكر: "لولا الولايات المتحدة لما استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب كل هذه الفظائع"، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني هزم الأمريكيين والصهاينة في حرب الـ12 يوما من دون أدنى شك".