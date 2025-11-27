دراسة: 68% من الشركات الألمانية تفكّر في نقل إنتاجها إلى الخارج بسبب الحروب التجارية

وكالات - أشارت دراسة حديثة أعدّتها شركة التدقيق المحاسبي "ديلويت" بالتعاون مع اتحاد الصناعات الألمانية، إلى أنّ الحروب التجارية وتصاعد النزعة الحمائية يدفعان نسبة متزايدة من المؤسسات الصناعية في ألمانيا نحو نقل إنتاجها كليًّا أو جزئيًّا إلى خارج البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.



توجّه متصاعد نحو الخروج من ألمانيا



أوروبا وآسيا ضمن الخيارات الرئيسية



عودة محدودة نحو أوروبا



دعوات لتعزيز الاستثمار التكنولوجي



منهجية الدراسة



وأظهرت نتائج الدراسة أنّالمشاركة تخطّط فعليًا لنقل نشاطها الإنتاجي خارج ألمانيا، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية والضغوط التي تفرضها الأسواق العالمية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تعتبروأشار التقرير إلى أنّترغب في تحويل جزء من إنتاجها إلى، مستفيدة من البيئة الجبائية التي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلب الاستثمارات نحو الداخل الأمريكي.وبرزت القارّة الأوروبية كأكثر الوجهات استقطابًا، حيث تخطّطلنقل إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى، في حين تمثّلت الخيارات الآسيوية في:16%14%19%كما كشفت الدراسة أنّ، مقابل 11% فقط قبل عامين، وهو ما يعكس تسارع نسق خروج الاستثمارات الصناعية من البلاد، بما في ذلك أنشطةورغم موجة الخروج، سجلت الدراسة عودة بعض الشركات نحو القارّة الأوروبية:أعادت نشاطها من الصين إلى أوروبا.تخطّط لإعادة الإنتاج من الولايات المتحدة.وأوضح خبير سلاسل التوريد بشركة ديلويت، يورغن زانداو، أن انخفاض التكلفة في الخارج قد يكون، مبيّنًا أنّ اضطراب الإمدادات يمكن أن يُلغِي بسرعة وفورات التكلفة ويُجبر الشركات على العودة.وأكّد اتحاد الصناعات الألمانية ضرورةفي القطاعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الابتكارات تحتاج إلى تمويل فعلي يسمح بتحويلها إلى خطوط إنتاج ومراكز لوجستية، بدل بقائها في مرحلة التصاميم.أُنجزت الدراسة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وشملتفي قطاعات السيارات والتكنولوجيا وصناعة الآلات والطاقة والكيمياء، وكانتمقابل 16% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.