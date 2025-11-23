Babnet   Latest update 20:40 Tunis

"أكسيوس": واشنطن وكييف تقتربان من اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69235976b918a4.28575820_qgemnoilkhpfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:58
      
وكالات - أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن ممثلي واشنطن وكييف قد أحرزوا بعض التقدم في جنيف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي تقترحها واشنطن للتسوية الأوكرانية.

وصرح مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات لـ"أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيلتقون اليوم الأحد مع الوفد الأوكراني في جنيف. وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت. ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".

ومن جهتها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقا عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. ومن جهته، ذكر الكرملين أن روسيا تحافظ على انفتاحها على إجراء المفاوضات ولا تزال تسير على نهج محادثات أنكوريدج.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية، لكن هذا النص لم يناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.

ووفقا لتقديره، فإن هذا مرتبط بعدم تمكن الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، من الحصول على موافقة كييف، حيث أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون تحت وهم سعيهم إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا على أرض المعركة. وأشار بوتين إلى أن موقفهم مرتبط بعدم توفر معلومات موضوعية عن الوضع الفعلي على أرض المعركة.

وأكد رئيس الدولة الروسية أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فإن أوكرانيا والمحرضين الأوروبيين على الحرب يجب أن يدركوا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك سوف تتكرر حتما في مناطق رئيسية أخرى من الجبهة.

وأضاف بوتين أن هذا بشكل عام يناسب روسيا، لأنه يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل المسلحة، لكن روسيا، كما أُعلن مرارا سابقا، مستعدة أيضا للمفاوضات السلمية، الأمر الذي يتطلب مناقشة ملموسة لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد ذكر أن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارا ويبدأ في التفاوض، حيث أن مساحة حرية صنع القرار لكييف تتقلص في ظل العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وهذا يمثل بالضبط إجبار النظام في كييف على حل المسألة سلميا، وأن استمرار الوضع الحالي بالنسبة لكييف هو أمر لا معنى له وخطير.


