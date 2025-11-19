Babnet   Latest update 20:29 Tunis

أول رد فعل.. رونالدو يشارك بمقطع فيديو بعد مقابلته رفقة جورجينا مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e05ddf35145.47853831_kimjepqhogfln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 18:59
      
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمقطع فيديو للقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر عبر الحساب الرسمي للبيت البيض على منصة "X" للتواصل الاجتماعي.

وشهد البيت الأبيض ليلة استثنائية بحضور عدد من أبرز الشخصيات العالمية أبرزهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويظهر في مقطع الفيديو رونالدو وهو يتجول في أروقة البيت الأبيض مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز والرئيس دونالد ترامب، في جو تسوده حالة من المرح.

وحضر رونالدو قائد نادي نادي النصر السعودي، بصحبة شريكته جورجينا رودريغيز حفل العشاء الرسمي الذي نظم أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، في مشهد جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية نظرا لوجوده في حدث سياسي رفيع المستوى، وكان من بين الحضور رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وأثناء مأدبة العشاء، توجه ترامب بكلمات خاصة للنجم البرتغالي وقال مازحا إن استضافة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو على مائدة العشاء في البيت الأبيض رفعت من قيمته في نظر ابنه بارون، بعدما أتيح للأخير لقاء لاعبه المفضل.

وقال ترامب للنجم رونالدو: "أشكرك على حضورك، إنه شرف كبير لي".

وجاءت زيارة الأسطورة كريستيانو رونالدو في أعقاب تأهل منتخب البرتغال رسميا إلى المونديال، ما يعزز من حضور "الدون" كأحد أبرز الوجوه المنتظرة في البطولة، ويمنح الحدث الأمريكي المرتقب مزيدا من الزخم العالمي.

المصدر: @Cristiano


