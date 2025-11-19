Babnet   Latest update 18:59 Tunis

سوريا تندّد بزيارة نتنياهو إلى الجنوب السوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e0512c5beb6.47239577_jqlhmnfeoikpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 18:56 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أدانت وزارة الخارجية السورية، الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأوضحت وزارة الخارجية السورية في بيان أن هذه الزيارة "تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدة أن "التحركات الإسرائيلية تدخل ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".




وشدد البيان على أن "دمشق ترى في الخطوة الإسرائيلية تصعيدا غير مقبول، وأنها محاولة لاستغلال الظروف الإقليمية بهدف تعزيز الوجود العسكري غير الشرعي في الجنوب السوري".

وجددت الخارجية السورية مطالبتها بـ"خروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية"، مؤكدة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب "باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته لردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري"، مشيرة إلى "ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحترام الحدود المعترف بها دوليا".

وأكدت أن سوريا "ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف، حتى استعادة كامل أراضيها المحتلة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318796


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*