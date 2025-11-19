سوريا تندّد بزيارة نتنياهو إلى الجنوب السوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691e0512c5beb6.47239577_jqlhmnfeoikpg.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت وزارة الخارجية السورية، الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".



وأوضحت وزارة الخارجية السورية في بيان أن هذه الزيارة "تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدة أن "التحركات الإسرائيلية تدخل ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".











وشدد البيان على أن "دمشق ترى في الخطوة الإسرائيلية تصعيدا غير مقبول، وأنها محاولة لاستغلال الظروف الإقليمية بهدف تعزيز الوجود العسكري غير الشرعي في الجنوب السوري".



وجددت الخارجية السورية مطالبتها بـ"خروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية"، مؤكدة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب "باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي".



ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته لردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري"، مشيرة إلى "ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحترام الحدود المعترف بها دوليا".



