الأمن يصدر بيانا بعد فيديو السائح الإسرائيلي وبنطلون الشرطي مقابل 100 دولار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c5a81b8d3f6.05225031_eogqpiflkhmjn.jpg width=100 align=left border=0>

ردت وزارة الداخلية المصرية على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة إهانة شرطي مصري من قبل أحد السياح الإسرائيليين.



وأوضحت الوزارة أن الفيديو المتداول يظهر قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بعرض مبلغ مالي على أحد أفراد الشرطة مقابل إعطائه ملابسه، وأن الفحص قد بين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وسبق تداوله عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.









وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث اللغة العربية، ويُزعم أنه سائح إسرائيلي وهو يعرض على ضابط شرطة مصري مبلغ 100 دولار أمريكي مقابل شراء بنطاله، في موقف أثار جدلاً واسعًا.



وبحسب مقطع الفيديو، تعامل الشرطي المصري بذكاء وهدوء مع الموقف، وردّ بأسلوب هزلي ومرن، مجنبًا نفسه أي توتر أو إحراج، وحافظ على هيبة المؤسسة الأمنية دون تجاوز أو تهجم.



وتشهد مصر، في السنوات الأخيرة، تدفقًا متزايدًا للسياح من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الإسرائيليون، الذين يدخلون البلاد عبر مطارات وموانئ محددة، وفق اتفاقيات سياحية قائمة منذ عقود، ويخضعون لإجراءات تفتيش مشددة.



وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث اللغة العربية، ويُزعم أنه سائح إسرائيلي وهو يعرض على ضابط شرطة مصري مبلغ 100 دولار أمريكي مقابل شراء بنطاله، في موقف أثار جدلاً واسعًا.وبحسب مقطع الفيديو، تعامل الشرطي المصري بذكاء وهدوء مع الموقف، وردّ بأسلوب هزلي ومرن، مجنبًا نفسه أي توتر أو إحراج، وحافظ على هيبة المؤسسة الأمنية دون تجاوز أو تهجم.وتشهد مصر، في السنوات الأخيرة، تدفقًا متزايدًا للسياح من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الإسرائيليون، الذين يدخلون البلاد عبر مطارات وموانئ محددة، وفق اتفاقيات سياحية قائمة منذ عقود، ويخضعون لإجراءات تفتيش مشددة.