إعلام أمريكي يكشف عن تحضيرات ترامب لاستقبال بن سلمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691abbd7b1aa62.09884732_kimqhnlpejofg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
وكالات - يستقبل الرئيس دونالد ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 18 نوفمبر، خلال زيارة رسمية تمتد لعدة أيام وهي الأولى له منذ أكثر من سبع سنوات.

ويشمل الاحتفاء استقبالا صباحيا وعشاءً رسميا بمشاركة فرق موسيقية عسكرية، واجتماعات ثنائية في المكتب البيضاوي، وتنظيم مؤتمر استثماري سعودي-أمريكي في واشنطن.



وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية وعربية، فإنه من المقرر بحث اتفاقيات تعاون دفاعي وأمني بين البلدين، من ضمنها صفقات جديدة لشراء طائرات مقاتلة أمريكية وصواريخ متطورة.

كما يتصدر جدول أعمال الزيارة مناقشة التطبيع السعودي الإسرائيلي، ضمن اتفاقيات أبراهام، حيث يطمح ترامب لتوقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل. واشترطت السعودية لمسار التطبيع وجود خطة واضحة لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت الزيارة المرتقبة ترافقت مع إعلان سعودي عن نية استثمار 600 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة وعقد اتفاقات اقتصادية ضخمة، بعضها لم يتم تنفيذها بالكامل بعد. كما هناك مصالح مالية خاصة تربط إدارة ترامب وعائلته بالسعودية، تشمل مشاريع عقارية وصندوق استثمارات كبير يديره صهره جاريد كوشنر باستثمارات سعودية ضخمة.

وتعتبر الزيارة محاولة أمريكية لتعزيز التحالف مع السعودية وإبرام اتفاقيات تضمن أمن الخليج وتعمق التعاون العسكري، وذلك بعد تراجع التوتر الذي نتج عن حرب غزة الأخيرة وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار.


