لحظة انهيار جزء من جسر "هونغتشي" حديث الإنشاء في سيتشوان الصينية

انهار جزء من جسر "هونغتشي" الذي اكتمل بناؤه حديثا في مقاطعة سيتشوان الصينية بسبب الانزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة.



وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث وقع أمس الثلاثاء على الطريق السريع الذي يربط وسط الصين بمنطقة التبت، مؤكدة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.









Chinese Engineering Failure- The 758-metre-long Hongqi bridge collapsed in southwest China, months after opening. China isn’t as smart as everyone makes them out to be. They couldn’t copy this design. The ground shifted on one of the approaches. Luckily it was noticed the day… pic.twitter.com/ZJDDdwgCP9 — Peter Lemonjello (@KCtoFL) November 11, 2025

وكانت الشرطة قد أغلقت الجسر البالغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور منذ يوم الاثنين، بعد ملاحظة تشققات في المنحدرات المجاورة وتغيرات في تضاريس الجبل.

