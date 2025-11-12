Babnet   Latest update 19:09 Tunis

لحظة انهيار جزء من جسر "هونغتشي" حديث الإنشاء في سيتشوان الصينية

Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:19
      
انهار جزء من جسر "هونغتشي" الذي اكتمل بناؤه حديثا في مقاطعة سيتشوان الصينية بسبب الانزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث وقع أمس الثلاثاء على الطريق السريع الذي يربط وسط الصين بمنطقة التبت، مؤكدة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.




وكانت الشرطة قد أغلقت الجسر البالغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور منذ يوم الاثنين، بعد ملاحظة تشققات في المنحدرات المجاورة وتغيرات في تضاريس الجبل.
الصين تفتتح أعلى جسر معلق في العالم بارتفاع يفوق برج شنغهاي!...

يذكر أن الجسر كان قد اكتمل بناؤه في وقت سابق من هذا العام، وقد جاء الانهيار نتيجة تدهور الظروف الجيولوجية في المنطقة وليس بسبب عيوب في البناء.


