الشرطة البريطانية تؤكد أن هجوم القطار ليس إرهابيا وتكشف عن المشتبه بهما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690742e5881ea2.14570025_oqjegmnkhifpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 12:38
      
أعلنت الشرطة البريطانية الأحد، أن هجوم الطعن الجماعي الذي تعرض له ركاب القطار المتجه إلى مدينة هانتينغدون ليس إرهابيا كاشفة الحالة الصحية للمصابين.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنه "لا يوجد هناك أي مؤشر على أنه عمل أرهابي"، مشيرة إلى أن

هناك "ضحيتين لا يزالان يصارعان للبقاء على قد الحياة".


وكشفت أنه تم اعتقال رجلين واحد يبلغ من العمر 32 عاما، وهو مواطن بريطاني أسمر، وآخر يبلغ من العمر 35 عاما، وهو مواطن بريطاني من أصل كاريبي، وكلاهما ولدا في المملكة المتحدة وقد اعتقلا بجرم محاولة القتل.

وأكد شرطة النقل البريطانية أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية عبر محطات القطارات في كل أنحاء المملكة المتحدة اليوم.
هجوم بسكاكين داخل قطار في بريطانيا يخلف إصابات... . ووحدات مكافحة الإرهاب تشارك بالتحقيق...

وأصيب 10 أشخاص، 9 منهم إصاباتهم بالغة، بحادثة طعن جماعي، وقعت اليوم الأحد على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير، فيما أكدت الشرطة اعتقال رجلين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة استخدامها، ثم إلغاءها، للكلمة السرية المستخدمة للإشارة إلى هجوم إرهابي.

وأكدت شرطة النقل البريطانية لبي بي سي أن المستجيبين لحادثة طعن جماعي على متن قطار قرب هانتينغدون صرخوا في وقت ما "بلاتو" plato، وهي الكلمة السرية الوطنية التي تستخدمها الشرطة وخدمات الطوارئ عند الاستجابة لـ"هجوم إرهابي شامل". وأضافت الشرطة أن هذا الإعلان ألغي لاحقا.

وكانت الشرطة أعلنت عن "حادث كبير"، وأن التحقيق مدعوم من ضباط مكافحة الإرهاب.


