كابل "Medusa" البحري يصل إلى بنزرت... مشروع بطول 8700 كيلومتر يربط ثلاث قارات

شهد شاطئ سيدي سالم ببنزرت المدينة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 حدثًا تقنيًا استثنائيًا تمثّل في إنزال الكابل البحري للألياف البصرية "ميدوسا" (Medusa) بنجاح، في إطار مشروع استراتيجي ضخم يربط شمال إفريقيا بجنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.



وفي مداخلة ضمن فقرة "شعندك مع محمود" على إذاعة الديوان أف أم، قدّم الإعلامي محمود الحجري قراءة مبسّطة وشاملة لما وصفه بـ"القصة الكبيرة وراء الكابل اللي جاي من البحر"، موضحًا أنه "مش مجرد سلك إنترنات، بل بنية تحتية ضخمة ستُحدث نقلة نوعية في سرعة الربط الدولي واستقرار الشبكة الرقمية التونسية".



كابل بطول 8700 كيلومتر يربط ثلاث قارات



تحوّل رقمي استراتيجي



"الكابل هذا يعني أكثر استقرار، أكثر سرعة، وأكثر فرص لتونس باش تولي مركز رقمي إقليمي في البحر المتوسط."

تكلفة المشروع وتأثيره الاقتصادي



من SEA-ME-WE إلى MEDUSA: مسار أربعين سنة من التطوير



تصريح مدير شركة ميدوسا



"يمثل وصول الكابل إلى تونس خطوة مهمة نحو تعزيز الربط بين ضفّتي المتوسط، وجعل المنطقة أكثر تنافسية من حيث التكنولوجيا والابتكار. شراكتنا مع اتصالات تونس تجسّد رؤية مشتركة لربط القارات ودفع النمو المستدام."

نحو سيادة رقمية تونسية متكاملة



كما قال محمود الحجري في ختام الفقرة:

"اللي صار في بنزرت مش مجرد كابل هبط من البحر... هذا خط جديد يربط تونس بالعالم ويبدّل مستقبلها الرقمي."

يمتد كابلعلى طولتحت مياه البحر الأبيض المتوسط، وتُنجزه شركةبدعم من، ليشكّل أحديربط الكابل 11 دولة من، وهي:أما الجزء الخاص بتونس، فهو زوج من الألياف البصرية يمتد على أكثر من، بطاقة استيعاب تصل إلى، ما يعني مضاعفة سعة البلاد الدوليةالكابل الجديد يُمثّل خطوة حاسمة نحووتأمين تبادل البيانات الدولية، إلى جانب توفيرويُتوقع أن يُسهم المشروع في تطوير مجالات، و، و، و، فضلًا عنوتقليص زمن الاستجابة (latence).وأكد محمود الحجري أن أهمية الكابل لا تقتصر على سرعة الإنترنت المنزلية، بل تمتد إلى، قائلًا:تقدّر، ويمثل تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة فاعلين دوليين كبار.وأكد الخبراء أن هذه البنية التحتية الجديدة "ستفتح الباب أمام استثمارات رقمية كبرى في تونس"، خاصة في مجالاتمنذ أول كابل بحري دوليسنة، شهدت تونس تطورًا متدرجًا في شبكات الربط البحري:ساهما في تحديث البنية التحتية الرقمية.بين قليبية وإيطاليا عززا مكانة تونس في الربط المتوسطي.* وصوليكرّس اليوم انتقال البلاد إلىقال، الرئيس المدير العام لشركة، في تصريح إعلامي:يؤكد هذا الإنجاز أن تونس تسير بثبات نحو، يجعلها في موقع محوري ضمن الشبكات البحرية العالمية.فبفضل "ميدوسا"، تصبح تونس اليوم، ومركزًا إقليميًا يمكن أن يجذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.